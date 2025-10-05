뉴스

[D리포트] 40년 만에 돌아온 '달려라 하니'

조제행 기자
작성 2025.10.05 14:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
"달~려라 달~려라 달려라 하니 하니~"

1980년대 아이들을 텔레비전 앞으로 불러모았던 전설의 애니메이션 달려라 하니입니다.

어린 시절 엄마를 잃은 하니가 육상 선수로 성장하는 과정을 그렸는데, 가수 이선희 씨가 직접 부른 주제가도 크게 유행했고 여러 패러디도 낳았습니다.

[정진미 : 내용도 좋았었고 아무튼 밝고 건강하고 뭔가 이렇게 활기찬 느낌을 줬던 만화예요.]

[이경재  : 노래 같은 거 같이 따라 부르고 그랬지요.]

그런 하니가 40년 만에 극장판 애니메이션으로 재탄생했습니다.

그런데 주인공이 하니가 아닙니다.

[엄마 끝까지 지켜봐주세요 누가 이기나. 나애리, 건방진 계집애.]

하니의 라이벌 나애리가 주인공입니다.

[송원형/프로듀서 : 본인이 굉장히 노력을 하고 천재적인 재능을 갖고 있음에도 불구하고 하니를 이상하게 못 이기는 거예요. 그거를 찾아가는 과 정이 이번 이야기의 주된 맥락이거든요.]

이제 일흔을 넘긴 만화 원작자 이진주 작가에겐 다시 돌아온 하니가 어떤 의미일까?

[이진주/원작자 : 평생의 작가의 꿈인 극장 영화를 만들어 내서 굉장히 기뻤죠. 그러니까 지금도 꿈 같아요 사실은. 이제 개봉이 얼마 안 남았지만 개봉 때까지는 진짜 설레고 밤잠 못 자고 그렇습니다.]

(취재 : 조제행, 영상편집 : 김진원, VJ : 오세관, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지