북한, 탄도미사일에 극초음속 탄두 장착…김정은 "한국 안전 직접 판단해 보라"

▲ 조선중앙통신은 무장장비전시회 '국방발전-2025'가 4일 평양에서 개막했다고 5일 보도했다.

북한이 남한을 겨냥하는 무기의 성능을 더욱 개량했다며 위협 수위를 높였습니다.조선중앙통신은 오늘(5일) 무장장비전시회 '국방발전-2025' 개최를 보도하며, '화성-11마'라고 적힌 미사일 탄두 사진을 공개했습니다.화성-11형은 북한의 대표적인 단거리 탄도미사일인 '북한판 이스칸데르' KN-23의 제식 명칭입니다.KN-23은 그동안 철도 발사, 수중 발사 등 다양한 발사 플랫폼이 식별됐고 비행거리도 최대 800㎞를 넘나드는 등 다양한 방식으로 남측을 타격하기 위해 북한이 공들이고 있는 무기체계입니다.이번에 공개된 화성-11마는 극초음속 활공체 형상의 탄두를 장착했다는 것이 가장 큰 특징입니다.북한이 가장 많이 시험 발사한 미사일 중 하나이고 우크라이나 전장에서 어느 정도 성능이 확인된 KN-23의 안정적인 발사체에 극초음속 탄두를 얹는 형태로 개량한 걸로 추정됩니다.화성-11마의 비행 특성 등은 공개되지 않았으나 마하 5 이상의 속도로 저공 비행하면서 한미 대공 방어망을 회피하고 주요 표적을 타격하고자 할 것으로 보입니다.김정은 북한 국무위원장은 이와 관련해 한반도 지역의 주요 표적에 공격 역량을 할당했고, 한국이 안전한지 직접 판단해보라고 위협했는데, 화성-11마 극초음속 미사일로 한국의 주요 표적들을 겨누고 있다는 의미로 해석됩니다.김 위원장은 "적들은 자기의 안보 환경이 어느 방향으로 접근해 가고 있는가를 마땅히 고민해야 할 것"이라며 "한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫"이라고 강조했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)