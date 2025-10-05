뉴스

양민혁, 2경기 연속골…포츠머스, 미들즈브러에 1대 0 승리

서대원 기자
작성 2025.10.05 10:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
양민혁, 2경기 연속골…포츠머스, 미들즈브러에 1대 0 승리
▲ 골세리머니를 펼치는 양민혁

잉글랜드 프로축구 2부리그 포츠머스에서 뛰는 양민혁 선수가 2경기 연속골을 터뜨렸습니다.

양민혁은 영국 포츠머스의 프래턴 파크에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부리그) 미들즈브러와 홈경기에서 득점 없이 맞선 전반 23분 선제 결승골을 터뜨려 팀의 1대 0 승리를 이끌었습니다.

조던 윌리엄스가 페널티지역 오른쪽 엔드 라인 부근에서 내준 강한 크로스를 페널티아크 왼쪽에서 달려들며 강력한 오른발 논스톱 슈팅으로 연결해 골문 오른쪽 구석에 볼을 꽂았습니다.

양민혁은 자신의 첫 번째 슈팅을 결승 골로 만드는 '원샷 원킬' 능력을 발휘했습니다.

지난 2일 왓퍼드(2대 2 무승부)와 경기에서 자신의 올 시즌 1호 골을 뽑아냈던 양민혁은 2경기 연속골로 시즌 2호 골을 완성하며 뜨거워진 발끝 감각을 자랑했습니다.

2경기 연속 무패(1승 1무)를 이어간 포츠머스(승점 12)는 13위에 자리했습니다.

양민혁은 후반 33분 교체됐고, 경기가 끝난 뒤 소파스코어는 양민혁에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 7.6을 주며 '플레이어 오브 더 매치'로 선정했습니다.

(사진=포츠머스 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지