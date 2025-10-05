양민혁, 2경기 연속골…포츠머스, 미들즈브러에 1대 0 승리

▲ 골세리머니를 펼치는 양민혁

잉글랜드 프로축구 2부리그 포츠머스에서 뛰는 양민혁 선수가 2경기 연속골을 터뜨렸습니다.양민혁은 영국 포츠머스의 프래턴 파크에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부리그) 미들즈브러와 홈경기에서 득점 없이 맞선 전반 23분 선제 결승골을 터뜨려 팀의 1대 0 승리를 이끌었습니다.조던 윌리엄스가 페널티지역 오른쪽 엔드 라인 부근에서 내준 강한 크로스를 페널티아크 왼쪽에서 달려들며 강력한 오른발 논스톱 슈팅으로 연결해 골문 오른쪽 구석에 볼을 꽂았습니다.양민혁은 자신의 첫 번째 슈팅을 결승 골로 만드는 '원샷 원킬' 능력을 발휘했습니다.지난 2일 왓퍼드(2대 2 무승부)와 경기에서 자신의 올 시즌 1호 골을 뽑아냈던 양민혁은 2경기 연속골로 시즌 2호 골을 완성하며 뜨거워진 발끝 감각을 자랑했습니다.2경기 연속 무패(1승 1무)를 이어간 포츠머스(승점 12)는 13위에 자리했습니다.양민혁은 후반 33분 교체됐고, 경기가 끝난 뒤 소파스코어는 양민혁에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 7.6을 주며 '플레이어 오브 더 매치'로 선정했습니다.(사진=포츠머스 SNS 캡처, 연합뉴스)