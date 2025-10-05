북, 무장장비전시회 3년연속 개최…김정은 "핵억제력 결실"

▲ 북한 무장장비전시회 '국방발전-2024'

북한이 방위산업 박람회와 유사한 무장장비전시회를 3년 연속 개최해 무기체계 발전을 과시했습니다.조선중앙통신은 무장장비전시회 '국방발전-2025'가 어제 평양에서 개막했다고 오늘 보도했습니다.김정은 국무위원장은 기념연설에서 "전시회 마당에는 핵 억제력을 근간으로 하는 조선의 군사력 구조를 부단히 현대화, 고도화해온 중대사업의 최근 결실들이 집결돼 있다"고 말했습니다.김 위원장은 "미한 핵동맹의 급진적인 진화와 이른바 핵작전 지침에 따르는 위험천만한 각본들을 현실에 구현하고 숙달하기 위한 각종 훈련들이 감행되고 있으며 최근에도 미국은 한국과 주변 지역에 자기들의 군사적 자산을 확대하기 위한 무력증강조치들을 취하고 있다"고 주장했습니다.그는 "우리는 조선반도와 주변 지역에 대한 미국의 전략적 타격 수단들과 정찰 수단들의 전개와 그를 동원한 군사적 적대 행위들을 국가안전에 대한 새로운 위협 발생 가능성과의 연관 속에서 면밀히 주시하고 있다"고 말했습니다.이어 "그리고 분명한 조치들도 취했다"며 "한국 지역의 미군 무력 증강과 정비례해 이 지역에 대한 우리의 전략적 관심도도 높아졌으며, 따라서 우리는 특수자산을 그에 상응하게 중요 관심 표적들에 할당했다"고 언급했습니다.김 위원장은 "적들은 자기의 안보환경이 어느 방향으로 접근해 가고 있는가를 마땅히 고민해야 할 것"이라며 "한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫"이라고 위협했습니다.북한은 2023년부터 국방발전이라는 이름의 무장장비전시회를 개최하고 있습니다.그전에는 2021년에 '자위-2021'이라는 '국방발전전람회'를 개최했습니다.