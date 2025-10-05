9월까지 분양 물량 15만 가구 못 미쳐… "공급 부족 우려"

올 한해 전국 아파트 분양 물량이 최대 23만∼24만 가구에 그치면서 작년 수준에도 미달할 전망입니다.



특히 집값 상승으로 불안한 서울의 분양 가뭄이 지속되며 공급 부족 우려가 커지고 있습니다.



부동산R114 조사에 따르면 올해 1월부터 9월까지 민간 아파트 분양물량(임대 포함)은 총 14만 8천836 가구로 집계됐습니다.



주택시장이 달아올랐던 2021년 연간 분양물량 37만 7천 가구의 40%에도 미치지 못하고, 분양 시장이 위축됐던 지난해 24만 4천 가구보다도 10만 가구 가까이 적습니다.



건설업계가 여전히 프로젝트 파이낸싱(PF)에 어려움을 겪고 있는 데다 지방 주택시장 침체로 미분양이 적체되며 신규 분양을 중단하거나 연기한 곳이 많은 것이 원인으로 분석됩니다.



국토교통부 집계에 따르면 지난 8월 기준 전국 아파트 미분양 물량은 6만 6천613 가구로, 전월(6만 2천244 가구) 대비 7.0% 늘었고, 이 가운데 악성 미분양으로 꼽히는 준공 후 미분양도 2만 7천584 가구로 1.9% 증가했습니다.



서울을 제외하고는 청약 열기도 작년에 미치지 못했습니다.



올해 9월까지 전국에서 분양된 아파트의 청약경쟁률은 평균 7.75대 1로, 지난해 평균 경쟁률(12.37대 1)보다 낮았습니다.



이에 비해 서울의 청약 경쟁률은 평균 133.45대 1로 작년(104.23대 1)보다 높은 걸로 나타났습니다.



건설업계 관계자는 "서울은 정비사업 단지 위주로 여전히 청약 수요가 탄탄하지만 지방은 집값 약세에 미분양도 많아 청약 미달이 속출하는 등 분양성을 담보할 수 없다"며 "이에 따라 장기 미착공 사업장도 늘어나는 추세"라고 말했습니다.



부동산R114 조사 결과 이달 분양 예정 아파트는 서울 서초구 신동아 1·2차를 재건축하는 '아크로드서초'(1천161 가구)를 비롯해 총 57개 단지 5만 1천 가구로 집계됐습니다.



11월과 12월에 분양 대기 중인 물량을 합해도 4분기 분양 물량은 9만 가구를 밑돌아 올해 연간 물량도 작년 수준(24만 4천 가구)에 못 미칠 전망입니다.



전국 아파트 분양물량은 2017년 이후 줄곧 30만∼37만 가구 선을 유지했지만, 고금리와 PF 문제가 본격화한 2023년에 20만 7천여 가구로 급감한 뒤 올해까지 3년 연속 25만 가구에 미달했습니다.



특히 올해 9월까지 분양물량이 1만 가구에 그친 서울은 4분기 대기 중인 물량을 포함해도 연간 분양물량이 2만 가구 남짓에 그칠 것으로 조사됐습니다.



정비사업 지연과 공사비 갈등 등이 원인으로, 향후 공급 부족과 집값 불안 우려도 커지고 있습니다.



윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "서울과 지방 주택시장의 양극화가 심화하면서 서울은 공급 부족 우려가, 지방은 미분양 우려가 지속되고 있다"며 "지방의 주택경기를 살리고 서울은 유일한 공급처인 정비사업을 활성화할 수 있는 현실적인 대책이 필요하다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)