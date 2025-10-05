삼시세끼는 옛말…20대 여성은 3명 중 2명이 아침 걸러

20대 여성 가운데 3분의 1만 아침을 챙겨 먹는 등, 아침 식사를 거르는 한국인이 계속 늘어나는 것으로 조사됐습니다.



질병관리청의 2024년 국민건강영양조사 결과에 따르면 지난해 기준 1세 이상 국민의 아침 식사 결식률은 35.3%였습니다.



아침을 먹지 않는 국민의 비율은 2015년 26.2%에서 매년 꾸준히 늘어 10년간 9.1%포인트 상승했습니다.



연령별로 보면 20대에서 아침을 거르는 비율이 62.1%로 가장 높았고 특히 20대 여성은 결식률이 67.5%에 달했습니다.



남녀 통틀어 30대 46.8%, 40대 39.1%, 10대 35.5%, 50대 25.3% 순으로 아침 식사 결식률이 높았습니다.



그간 국내외에서는 아침을 건너뛰면 비만, 당뇨병 등의 위험이 증가한다는 연구 결과가 여러 차례 나온 바 있습니다.



삼성서울병원 연구팀이 지난해 식사 건너뛰기 패턴이 건강에 미치는 영향을 분석한 결과, 아침을 거르는 그룹은 총콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방, 공복 혈당, 혈압 수치가 세 끼를 거르지 않는 그룹보다 모두 유의하게 높은 것으로 나타났습니다.