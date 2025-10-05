3년간 해킹 급증했는데…KISA 대응인력 겨우 9명 늘어

▲ 한국인터넷진흥원(KISA)

국내 기업을 겨냥한 사이버 침해사고가 최근 3년간 급증했지만, 대응을 맡은 한국인터넷진흥원(KISA)의 인력 확충은 제자리걸음으로 나타났습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 김장겸 의원이 KISA로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 8월까지 기업의 사이버 침해사고 신고 건수는 5천807건입니다.연도별로는 2022년 1천142건, 2023년 1천277건, 2024년 1천887건이었고, 올해는 8월까지임에도 이미 1천501건을 기록했습니다.침해 유형별로는 시스템 해킹이 3천758건으로 가장 많았고, 악성코드 감염·유포 1천73건, 디도스(DDoS) 공격 976건 순이었습니다.특히 DDoS 공격은 2022년 122건에서 지난해 285건으로 두 배 이상 증가했고, 시스템 해킹도 같은 기간 673건에서 1천373건으로 급증했습니다.공공기관의 경우 국가정보원이 별도 관리해 통계에 포함되지 않았다는 점을 고려하면 전체 피해 규모는 더 클 것으로 보입니다.KISA의 대응 업무는 폭증하고 있습니다.스미싱 탐지·대응 건수는 2022년 3만 7천여 건에서 지난해 219만여 건으로 약 60배 늘었고, 악성코드 분석도 같은 기간 66만 7천여 건에서 196만여 건으로 3배 가까이 증가했습니다.하지만 KISA의 침해사고 대응 인력은 2022년 123명에서 올해 132명으로, 최근 3년간 9명 늘어나는 데 그쳤습니다.같은 기간 '해킹·바이러스 대응체계 고도화' 예산은 601억 원에서 736억 원으로 확대돼 예산 확충에 비해 인력 보강은 미진하다는 지적이 나옵니다.김장겸 의원은 "사이버 침해 사고가 폭증하고 있는 상황에서 KISA 조사 인력 증원이 한 자릿수에 불과하다는 것은 국가적 대비 태세가 충분히 갖춰지지 못했다는 얘기"라며 "사이버 안보가 곧 국가안보인 시대에서 전문인력 확충 없는 예산 확대는 밑 빠진 독에 물 붓기"라고 지적했습니다.(사진=한국인터넷진흥원 제공, 연합뉴스)