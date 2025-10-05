강경화 신임 주미대사 부임…"한미간 난제 풀도록 역량 총동원"

▲ 우원식 국회의장이 29일 서울 여의도 국회에서 강경화 주미대사 내정자를 만나고 있다.

강경화 신임 주미대사는 4일(현지시간) 부임 일성으로 "(한미간) 난제들이 꼬여 있는 만큼 저뿐 아니라 공관의 모든 역량을 동원해 문제들이 잘 풀릴 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 밝혔습니다.문재인 정부 때 외교장관을 지낸 강 대사는 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국한 자리에서 한국 취재진과 만나 "몇 년 만에 다시 국익을 챙기는 외교 현장에 동참하게 돼 설렌다"며 이같이 말했습니다.강 대사는 오는 6일 대사관에서 취임식을 하고, 미국 정부에 신임장을 제출하는 등의 절차를 거쳐 본격적으로 대사직을 수행하게 됩니다.주미대사관은 지난 7월 중순 조현동 전 대사가 이임한 뒤 80여일 동안 대사대리 체제로 운영돼왔습니다.강 대사는 한미 간 풀어야 할 시급한 과제로 아직 최종 체결되지 않고 있는 관세·무역 협상과 그 일부인 한국의 대미(對美) 투자 패키지 문제, 조지아주 한인 구금사태로 촉발된 한국 기업인 및 노동자 비자 문제 등을 꼽았습니다.그는 "(대미) 투자 패키지가 서로 간 좋은 결과로 합의점을 찾을 수 있도록 현장에서 면밀 대응하고, (외교부) 본부는 물론 산업통상자원부 장관, 통상교섭본부장이 직접 딜을 하는 상황이지만 현장의 공관장으로서 최대한 지원이 될 수 있도록 노력해야겠다고 생각하고 있다"고 말했습니다.또 "우리 기업인들의 (미국) 출입국에 문제가 없도록 (하기 위한) 워킹그룹의 1차 회의가 잘 끝난 것으로 안다"며 "앞으로 2차 회의, 추가 협상을 하는 데 있어 지속 가능한, 그리고 우리 기업인이 신뢰할 만한 비자 운영이 자리를 잡도록 노력해야겠다"고 밝혔습니다.강 장관은 미국 입국 전에 정의선 현대차그룹 회장을 만난 것에 대해선 "아무래도 25%의 관세(미국이 한국을 포함한 외국산 자동차에 책정한 관세)를 감당하는 현대로서는 지금의 상황이 매우 어렵다. 그래서 대사로서 직접 듣고 오는 게 좋겠다고 생각해서 면담했다"고 소개했습니다.이어 "우리 정부는 기업 전체를 보면서 협상을 해나가자는 입장인데, 현대로서는 지금 직격탄을 맞는 자동차 수출 문제에서 고충을 호소하는 얘기를 했다"며 "어쨌든 기업이 정부와 한 팀이 돼 좋은 결과를 만들어야 한다는 측면에서 현대의 목소리가 굉장히 중요하다고 생각한다"고 덧붙였습니다.도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 1기 때 외교장관을 지냈던 강 대사는 트럼프 대통령과의 인연에 대해선 "장관은 장관(미국 국무장관)을 상대로 하지 대통령을 상대로 하는 게 아니기 때문에 정상회담 때 배석하면서 인사도 하고 말씀도 드릴 수 있었던 상황"이라고 했습니다.그는 그러면서도 "하지만 트럼프 대통령의 발언 스타일이나 관심사 등은 그때 어느 정도 파악을 했고, 지난 8월 한미 정상회담(워싱턴)에 특별수행원으로 참석하면서 다시 한번 가까이서 볼 수 있는 기회가 있었기 때문에 트럼프 대통령의 생각의 방향라든가 우리나라와의 관계에 있어 어떤 것을 특별히 중요하게 생각하는지 볼 수 있었던 게 대사를 시작하면서 많은 참고가 됐다"고 말했습니다.강 대사는 최근 백악관에서 '트럼프 대통령은 북한과 전제 조건 없는 대화를 할 준비가 돼 있다'고 언급한 것과 관련해선 "우리 대통령께서도 트럼프 대통령이 북한과 대화를 하는 것을 적극 지지한다는 발언을 하셨고, 현장에서도 대통령의 의지를 받들어 각계에 그런 메시지를 계속 발신하고, 그런 대화가 이뤄질 수 있도록 해야 한다"고 밝혔습니다.그는 또 "결국은 북한이 나서야 되는 사안이기 때문에 미국 당국자와 긴밀히 협의해야 할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)