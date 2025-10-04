이스라엘, 트럼프 요구에도 여전히 가자 폭격…"매우 위험"

▲ 현지시간 4일, 가자 지구 중부에서 이스라엘군의 포격 이후 연기가 피어오르고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘에 가자지구에 대한 폭격을 중단하라고 요구했지만 이스라엘군의 공세가 지속되고 있습니다.로이터, AFP 통신에 따르면 가자지구 당국은 4일(현지시간) 이스라엘의 공습에 6명이 사망하고 여러 명이 다쳤다고 밝혔습니다.팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 민방위대의 마무드 바살 대변인은 AFP 통신에 "(이스라엘군이) 트럼프 대통령의 폭격 중단 요구에도 가자시티와 다른 지역에 수십 차례 공습과 포격을 가한 아주 폭력적인 밤이었다"고 말했습니다.그는 밤사이 20여 채의 집이 폭격으로 파괴됐다고 설명했습니다.가자시티의 침례병원은 성명에서 가자시티 투파 지역에 대한 공격 피해자들이 실려 왔으며 이 가운데 4명이 사망하고 수 명이 다쳤다고 밝혔습니다.가자지구 칸유니스에 있는 나세르 병원은 피란민들이 모인 텐트에 드론 공격이 발생해 어린이 2명이 숨지고 8명이 부상했다고 설명했습니다.아비차이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 소셜미디어 엑스(X)에 "이스라엘군은 여전히 가자시티에서 작전을 수행하고 있고 이곳으로 돌아오는 것은 매우 위험하다"고 경고했습니다.이어 "안전을 위해 북부로 돌아오거나 가자지구 남부를 포함해 이스라엘군이 활동하는 지역으로 접근하지 말라"고 말했습니다.가자시티 주민 자밀라 알사이드는 AFP 통신에 "밤사이 폭격이 극심했다. 전투기들은 멈추지 않았다"고 말했습니다.이 매체는 하마스의 인질 석방 발표가 나왔을 때 "신은 위대하다"는 환호가 들렸다고 전했습니다.블룸버그 통신은 목격자들을 인용해 이스라엘의 가자지구 공세가 계속되긴 하지만 공세가 누그러지고 있다고 전했습니다.EFE 통신도 일부 도시에서는 이스라엘군이 약 200ｍ 철수했다는 목격담이 나온다고 보도했습니다.하마스가 인질 석방에 동의했다는 소식이 알려진 뒤 이스라엘 매체들에선 이스라엘 정부가 군에 가자시티 점령 작전을 중단하라고 명령했다는 보도가 나왔습니다.이 명령에는 가자지구 현장 병력이 방어 활동만 수행하도록 작전을 최소 수준으로 축소하라는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령은 하마스가 전날 밤 가자지구 평화구상의 일부를 수용해 이스라엘 인질 전원을 석방할 의향이 있다고 밝히자 이스라엘에 가자지구 폭격을 중단하라고 요구했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실도 이날 새벽 성명을 내고 "이스라엘은 모든 인질을 즉각 석방하기 위한 트럼프 대통령의 계획의 첫 단계를 즉시 이행할 준비를 하고 있다"고 밝혔습니다.이에 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 트럼프 대통령의 인질 석방 계획 첫 단계 이행을 위한 대비 태세를 지시했습니다.그러나 가자지구 내 군사 활동 축소 여부는 언급하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)