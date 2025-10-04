'미래엔서해에너지' 고객 카드·계좌 등 개인정보 유출

▲ 미래엔서해에너지 고객 사과문

개인 정보 유출 사고가 잇따르고 있는 가운데, 이번엔 충남 서북부지역에 도시가스를 공급하는 미래엔서해에너지의 고객 정보가 유출됐습니다.미래엔서해에너지는 교육 기업 '미래엔' 산하 에너지기업입니다.미래엔서해에너지는 지난달 23일 오전 7시쯤 회사 시스템에 랜섬웨어 침입 시도 사실을 확인하고 수사기관에 신고했고, 그제(2일) 오후 11시쯤 고객 정보가 외부로 유출된 사실을 확인했다고 밝혔습니다.유출된 정보는 고객 이름, 생일 연락처, 이메일 등 기본 정보뿐만 아니라 계좌번호, 카드번호까지 포함된 것으로 전해졌습니다.하지만 미래엔서해에너지 측은 결제 시 활용되는 비밀번호와 카드 CVC값 등은 사전에 수집하지 않아 유촐된 것이 없다고 밝혔습니다.현재 홈페이지 접속은 차단된 상태입니다.회사 측은 의심스러운 문자가 안내하는 사이트에 접속하지 말고 계좌·카드 비밀번호를 수시로 바꿔 달라고 당부했습니다.미래엔서해에너지는 "개인정보 유출 사태로 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "고객 피해를 최소화하고, 서비스 정상화를 앞당기기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=미래엔서해에너지 홈페이지, 연합뉴스)