뉴스

'극우 성향' 다카이치 당선…한일관계 영향 '촉각'

문준모 기자
작성 2025.10.04 20:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

일본 자민당 총재 선거에서 우익 성향의 다카이치 전 경제안보담당상이 선출됐습니다. 열흘 뒤 국회에서 일본 역사상 첫 여성 총리로 지명될 걸로 전망되는데 한일 관계가 경색될 수 있다는 우려가 나옵니다.

도쿄에서 문준모 특파원이 보도합니다.

<기자>

[다카이치 사나에 씨가 당선자로 결정됐습니다.]

자민당 총재 선출 1차 투표에서 여유 있게 선두를 차지한 다카이치 전 경제안보담당상은 고이즈미 농림수산상과 맞붙은 결선 투표에서도 우위를 유지하며 29표 차로 승리를 확정 지었습니다.

[다카이치 사나에/자민당 신임 총재 : 기쁘기보다 앞으로 힘든 일이 많을 거라고 생각합니다. 워라밸을 버리고 일하고 일하고 일하고 또 일하겠습니다.]

자민당 첫 여성 총재가 된 다카이치는 아베 전 총리의 정책 계승을 내건 강경 보수 성향의 정치인입니다.

2021년 총재 선거 당시 한국이 독도에 구조물을 짓지 못하게 해야 한다고 발언을 한 바 있고, A급 전범이 합사된 야스쿠니신사도 정기적으로 참배해 왔습니다.

앞으로 야스쿠니 신사를 참배할 것이냐는 질문에, 다카이치 신임 총재는 적시에 적절하게 판단하겠다며 대답을 유보했습니다.

한일 관계를 중시했던 이시바 총리는 축사를 통해 후임자에게 이렇게 당부했습니다.

[이시바 시게루/일본 총리 : 어느 나라나 대립과 분열에 대해 고민하고 있습니다. 일본은 반드시 연대와 관용을 세계에 앞장서서 보여줘야 합니다.]

총리가 되려면 국회 지명 투표를 거쳐야 하는데 여소야대 구도이지만, 이념 차가 큰 야권이 결집하는 건 사실상 어렵기 때문에 총리 지명을 받는 데 큰 어려움은 없을 걸로 보입니다.

오는 15일로 예상되는 국회의 총리 지명 투표를 통과하면 다카이치 신임 총재는 일본의 첫 여성 총리로 이름을 올리게 됩니다.

(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 이준호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지