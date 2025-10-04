여성은 오피스텔, 남성은 화단에…결혼 앞두고 숨졌다

<앵커>



부산의 한 오피스텔에서 결혼을 앞두고 있던 30대 남녀가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경찰은 남성이 여성을 살해한 뒤 목숨을 끊은 걸로 보고 있습니다.



119 구급대 차량이 도착하고, 곧이어 경찰 과학수사대 차량이 도착합니다.



어제(3일)저녁 7시 40분쯤, 부산 사하구의 한 오피스텔에서 30대 여성 A 씨가 쓰러진 채 발견됐습니다.



그리고 같은 시각, 오피스텔 화단에는 A 씨와 함께 거주하던 30대 남성 B 씨가 쓰러져 있었습니다.



A 씨 어머니의 신고로 출동한 소방대원들이 두 사람을 병원으로 옮겼지만, 모두 숨졌습니다.



이들은 결혼 예정인 예비부부로, 경찰은 B 씨가 A 씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 뒤 사망한 것으로 보고 있습니다.



어젯밤(3일) 9시 30분쯤, 전북 완주군에 있는 현대차 전주 공장 도장공장에서 철거 작업을 하던 50대 남성이 7m 아래로 추락해 숨졌습니다.



경찰은 이 남성이 재하청 업체 소속으로 2층 바닥 철거를 위해 합판 제거 작업을 하다가 구멍에 빠진 것으로 보고 있습니다.



오늘(4일) 새벽 5시쯤 경남 김해시 남해고속도로 진영휴게소 인근에서 25t 트레일러가 빗길에 미끄러지면서 차량에 적재된 컨테이너가 떨어졌고, 차량 4대가 잇따라 추돌했습니다.



이 사고로 화물차 일부가 불탔고, 50대 운전자 등 2명이 다쳤습니다.



또 사고 수습을 위해 2개 차로가 통제되면서 귀성길 도로 정체가 이어졌습니다.



