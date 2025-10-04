[여론조사] '조희대 사퇴' 48%…'검찰청 폐지' 52%

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국

조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95%

신뢰수준에서 ±3.1%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 12%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>어제(3일)에 이어 오늘도 SBS 여론조사 결과 전해드리겠습니다. 오늘은 여권의 조희대 대법원장 사퇴 압박과 수사기관 개편에 대한 생각을 알아봤습니다. 그 결과 조희대 대법원장이 '사퇴해야 한다'가 48%로, '사퇴하지 말아야 한다'는 35%보다 더 높게 나타났습니다. '검찰청 폐지'에 대해서는 찬성이 52%, 반대가 42%였습니다.자세한 내용은 박찬범 기자가 전합니다.<기자>범여권 내에서 사퇴 요구가 제기된 조희대 대법원장 거취에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.'사퇴해야 한다' 48%, '사퇴하지 말아야 한다' 35%로 각각 나타났습니다.지지 정당별로 보면, 민주당 지지자 가운데서는 '사퇴' 76%, '사퇴 불가' 9%였고, 반대로 국민의힘 지지자는 '사퇴하지 말아야 한다'가 75%, '사퇴해야 한다'가 13%였습니다.이념 성향을 중도로 밝힌 이들은 '사퇴해야 한다' 44%, '사퇴하지 말아야 한다' 35%로 오차 범위 안에서 의견이 엇갈렸습니다.범여권이 대선 개입 의혹 등을 확인하겠다며 국회 청문회에 불출석한 조 대법원장을 국회 국정감사 증인으로 채택한 데 대해서는 '적절하다' 51%, '부적절하다' 35%로 조사됐습니다.여권 내에서 추진되고 있는 '국정농단 전담재판부 설치법'에 대한 생각도 물어봤습니다.'전담재판부가 더 신속하고 공정한 재판을 할 것으로 보이므로 찬성한다'는 응답이 52%, '현 재판부의 재판 속도나 공정성에 큰 문제가 없으므로 반대한다'는 응답이 35%로 나타났습니다.윤석열 전 대통령 부부에 대한 특검 수사에 대해서는 52%가 '잘하고 있다', 38%가 '잘못하고 있다'고 답했습니다.검찰청을 폐지하고 수사권은 중대범죄수사청으로, 기소권은 공소청으로 분리하는 내용의 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해서는 '찬성' 52%, '반대' 42%로 조사됐습니다.진보층은 87%가 찬성, 보수층은 72%가 반대로 확연히 의견이 갈렸는데, 중도층에서는 찬성 50%, 반대 43%로 차이가 오차 범위 안에 있었습니다.중도층만 따로 떼어 분석해 보면, '대법원장 증인 채택'이나 '전담재판부 설치법'에 대한 응답들은 오차 범위 밖으로 차이가 벌어졌지만, '대법원장 사퇴'나 '검찰청 폐지'에 대한 찬반 응답들은 차이가 오차 범위 안에 있었습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화 면접 조사를 통해 전국 유권자 1천 명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.(영상편집 : 이소영, 디자인 : 강경림·장예은·박소연)