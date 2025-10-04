뉴스

국힘, APEC 정상회의 현장 점검…"성공 위해 역량 총동원"

김기태 기자
작성 2025.10.04 16:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국힘, APEC 정상회의 현장 점검…"성공 위해 역량 총동원"
▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(4일) 이달 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련, "대미 관세 협상이나 북핵 위기 같은 격랑의 국제 정세 속에서 국익을 지켜낼 절호의 기회가 될 것"이라고 말했습니다.

장 대표는 이날 경북문화관광공사 육부촌에서 열린 APEC 정상회의 현장점검 간담회에서 "이번 정상회의는 단순한 국제회의가 아니다"라며 이같이 밝혔습니다.

그는 "이번 정상회의는 대한민국의 국격을 한 단계 더 격상시키고 대한민국의 새로운 성장 동력을 마련할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "국민의힘은 오직 국익과 국민만을 바라보며 APEC 정상회의의 성공을 위해 모든 역량을 총동원할 것"이라고 말했습니다.

국회 외교통일위원회 위원장인 국민의힘 김석기 의원은 "도널드 트럼프 미국 대통령과 중국 시진핑 국가주석이 여기서 미·중 정상회담을 반드시 하는 것으로 파악하고 있다"면서 "대한민국의 모든 것을 이 기회에 다 보여주겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김기태 기자 사진
김기태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지