SBS 추석 여론조사…'대법원장 거취'·'검찰청 폐지' 의견은?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국

조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본크기 : 1,000명 (표본오차 : 95%

신뢰수준에서 ±3.1%p)

표집방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당추출

응답률 : 12%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

추석을 맞아 SBS가 정치, 경제, 사회 등 각 분야에 걸쳐 여론조사를 했습니다.오늘(4일)은 검찰, 법원 등에 대한 조사 결과를 공개합니다.범여권에서 사퇴 요구가 제기된 조희대 대법원장 거취에 대해 사퇴해야 한다고 보는지, 사퇴하지 말아야 한다고 보는지, 여론을 알아봤습니다.여권 내에서 추진되고 있는 '국정농단 전담재판부 설치법'에 대해서도 찬반 의견을 조사했습니다.검찰청을 폐지하고, 수사권은 중대범죄수사청으로, 기소권은 공소청으로 분리하는 내용의 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해서도 의견을 물어봤고, 진보, 보수, 중도 등 응답자의 이념성향별로 찬반 비율을 분석했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.