"이 대통령이 말한 국민주권 국가냐"…이진숙 체포적부심 시작

▲ 이진숙 전 방송통신위원장이 4일 오후 체포적부심사를 받기 위해 서울남부지법으로 들어서며 발언하고 있다.

경찰에 체포된 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 체포적부심사가 시작됐습니다.서울남부지법은 오늘(4일) 오후 3시부터 이 전 위원장에 대한 체포적부심사를 진행하고 있습니다.심리는 당직 법관이 맡았습니다.오후 2시 45분쯤 호송차를 타고 법원으로 들어온 이 전 위원장은 "저와 함께 체포·구금된 것은 대한민국의 자유민주주의"라며 "이것이 이재명 대통령이 말한 국민주권 국가인가. 저를 체포·구금하는 덴 국민도 주권도 없었다"고 주장했습니다.그러면서 "사법부에서, 대한민국 어느 한구석에서는 자유민주주의가 살아있다는 것을 입증해주실 것으로 믿는다"고 말한 뒤 법정 안으로 들어갔습니다.이 자리에는 국민의힘 일부 의원과 보수단체 등이 찾아와 경찰을 비판하고 이 전 위원장을 응원하기도 했습니다.체포적부심사는 수사기관의 체포가 부당하다고 여겨질 때 법원에 석방을 검토해달라고 요청하는 제도입니다.체포가 적법한지, 체포 상태를 유지하는 게 필요한지 여부를 법원이 심사해 부적법하거나 부당한 경우 석방합니다.국가공무원법과 공직선거법 위반으로 경찰 수사를 받는 이 전 위원장은 그제 오후 4시쯤 자택 인근에서 경찰에 체포됐습니다.정당한 이유 없이 6차례 소환 요구에 불응했고 앞으로도 출석 요구에 응하지 않을 우려가 있다는 이유에서입니다.이 전 위원장은 경찰이 소환 일자를 지난달 27일로 합의해놓고는 그 전에 출석하라는 의미 없는 출석요구서를 거듭 보냈다고 주장했습니다.또 27일에는 국회 필리버스터(무제한 토론) 일정상 조사를 받을 수 없다고 불출석 사유서를 제출했는데 부당하게 체포당했다며 맞서고 있습니다.이 전 위원장의 청구가 기각될 경우 체포 상태는 20시간 안팎 더 유지됩니다.심문을 위해 법원에 수사 서류와 증거를 접수한 시점부터 심문이 끝나 자료를 반환하는 시점까지 걸린 시간은 체포 시한 산정에서 제외됩니다.이후 경찰은 조사 결과를 바탕으로 구속영장 신청을 유력하게 검토할 것으로 보입니다.반면 이 전 위원장의 청구가 인용되면 이 전 위원장은 석방됩니다.이 경우 경찰이 무리한 체포를 했다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보입니다.현 정부와 각을 세워온 이 전 위원장을 부당하게 탄압했다는 논란 역시 확산할 수도 있습니다.심사에 관한 결정은 심문 절차가 종료된 때로부터 24시간 내에 내야 합니다.(사진=연합뉴스)