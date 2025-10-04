이정재, '찰리 채플린 어워드' 받았다…한국인 최초 수상

이미지 확대하기

▲ 한국인 최초로 찰리 채플린 어워드 받은 이정재

배우 이정재 씨가 한국인 처음으로 글로벌 영화계에서 손꼽히는 공로상인 찰리 채플린 어워드를 받았습니다.이정재 씨 소속사 아티스트컴퍼니는 싱가포르에서 열린 찰리 채플린 어워드 아시아 시상식에서 이정재 씨가 수상자로 호명됐다고 밝혔습니다.이 상은 미국 링컨센터 필름이 수여하는 상으로, 1972년 세계적인 영화배우 찰리 채플린이 망명을 마치고 미국에 돌아온 것을 기념하면서 만들어졌습니다.첫해 찰리 채플린의 수상을 시작으로, 매년 글로벌 영화계에서 공로를 인정받은 인물에게 수여하고 있습니다.2018년 아시아 부문이 신설된 뒤 매년 한 명에게만 상을 주고 있습니다.장이머우(張藝謨), 량차오웨이(梁朝偉) 등 중화권 영화인 등이 주로 수상했고 한국인이 이 상을 받은 것은 이번이 처음입니다.이정재 씨는 "존경하는 영화인이지 예술가, 아티스트인 찰리 채플린의 이름으로 주는 상을 받으니 긴장되고 무게감 때문에 더 떨리는 것 같다"며 "아시아 영화인의 한 사람으로서 좋은 영향력을 미칠 수 있게 하겠다"고 말했습니다.이정재 씨는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'으로 전 세계적인 사랑을 받았고 지난해에는 '스타워즈' 세계관을 바탕으로 하는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '애콜라이트'에도 출연했습니다.(사진=찰리 채플린 어워드 제공, 연합뉴스)