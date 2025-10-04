뉴스

여 "'윤 정부 임명' 공공기관장, 국가 비상시기 해외출장"

김상민 기자
작성 2025.10.04 13:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
여 "'윤 정부 임명' 공공기관장, 국가 비상시기 해외출장"
▲ 백승아 원내대변인

민주당은 윤석열 정부에서 임명된 공공기관장들이 비상계엄·탄핵 사태 때 외유성 해외 출장을 다녀왔다며 사퇴를 요구했습니다.

백승아 원내대변인은 오늘(4일) 서면 브리핑에서 "국가 비상시기에 외유성 해외 출장을 대거 다녀온 것은 공공기관장의 책임을 망각한 처사이자, 윤석열 정부 공공기관장들의 민낯"이라며 "즉각 자진 사퇴해야 한다"고 말했습니다.

백 원내대변인은 "한국보육진흥원 조용남 원장은 계엄 직후 취임하자마자 불과 석 달 만에 뉴질랜드·호주 출장을 다녀왔다"며 "부실하고 텅 빈 일정으로 채워진, 사실상 '취임 기념 외유'였다"고 말했습니다.

이어 "조기 대선을 앞둔 5월에는 사립학교교직원연금공단 송하중 이사장이 미국, 한국장학재단 배병일 이사장은 일본, 한국고전번역원 김언종 원장은 중국, 한국연구재단 홍원화 이사장은 사우디아라비아로 약속이라도 한 듯 줄줄이 해외로 나갔다"고 덧붙였습니다.

백 원내대변인은 "민주당은 국가 위기 상황에서 국민을 외면한 공공기관장들의 외유성 해외 출장 실태를 전수조사하고, 반드시 책임을 묻겠다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김상민 기자 사진
김상민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지