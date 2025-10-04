여 "'윤 정부 임명' 공공기관장, 국가 비상시기 해외출장"

▲ 백승아 원내대변인

민주당은 윤석열 정부에서 임명된 공공기관장들이 비상계엄·탄핵 사태 때 외유성 해외 출장을 다녀왔다며 사퇴를 요구했습니다.백승아 원내대변인은 오늘(4일) 서면 브리핑에서 "국가 비상시기에 외유성 해외 출장을 대거 다녀온 것은 공공기관장의 책임을 망각한 처사이자, 윤석열 정부 공공기관장들의 민낯"이라며 "즉각 자진 사퇴해야 한다"고 말했습니다.백 원내대변인은 "한국보육진흥원 조용남 원장은 계엄 직후 취임하자마자 불과 석 달 만에 뉴질랜드·호주 출장을 다녀왔다"며 "부실하고 텅 빈 일정으로 채워진, 사실상 '취임 기념 외유'였다"고 말했습니다.이어 "조기 대선을 앞둔 5월에는 사립학교교직원연금공단 송하중 이사장이 미국, 한국장학재단 배병일 이사장은 일본, 한국고전번역원 김언종 원장은 중국, 한국연구재단 홍원화 이사장은 사우디아라비아로 약속이라도 한 듯 줄줄이 해외로 나갔다"고 덧붙였습니다.백 원내대변인은 "민주당은 국가 위기 상황에서 국민을 외면한 공공기관장들의 외유성 해외 출장 실태를 전수조사하고, 반드시 책임을 묻겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)