김포 등 14개 공항 노동자 파업 임시 중단…인천은 계속 파업

인천을 제외한 전국 14개 공항에서 파업하던 노동자들이 현장에 복귀합니다.



전국공항노동자연대는 보도자료를 통해 "전국공항노동조합은 오늘(4일)부터 대통령실이 한국공항공사와 면담할 예정인 14일까지 현장에 복귀한다"고 밝혔습니다.



지난 1일 총파업에 돌입한 지 사흘만입니다.



전국공항노동조합은 인천공항을 제외한 한국공항공사 산하 14개 공항 노동자가 속해있습니다.



이들은 "(면담 이후) 정부와 관계기관의 책임 있는 대처가 없을 시 15일 다시 총파업에 돌입할 것"이라고 말했습니다.



이들은 파업을 멈추는 대신 준법투쟁을 벌일 예정입니다.



비번 노동자 위주로 공항 방문객을 상대로 피켓시위를 벌여 파업 취지를 알리는 등의 방식입니다.



반면 인천국제공항 노동자들이 속한 공공운수노조 인천공항지역지부는 이번 연휴기 간 전면파업을 이어갑니다.



연대 관계자는 "지난달 22일 정부와 면담에서 인천공항공사가 '모자회사 협의체 구성을 지침으로 내려달라'고 요구했다. 실질적으로 노동자들과 대화할 의지가 없는 것"이라고 파업을 이어가는 이유를 설명했습니다.



연대는 전국공항노조, 공공운수노조 인천공항지부 등에 속해 전국 15개 공항에서 청사 유지보수, 소방, 설비 관리, 미화 등을 담당하는 자회사 노동자 1만5천명으로 구성된 조직입니다.



이들은 3조 2교대 근무 체계의 4조 2교대 전환과 자회사 직원 불이익 개선을 요구해왔습니다.



혹서기·혹한기만 되면 많아지는 산업재해에 대한 대책도 촉구했습니다.



앞서 공항공사들은 총파업에 따른 업무 공백을 메우기 위해 대체인력을 투입했으며, 연휴 기간 항공기 운항에는 차질이 없는 상태라고 설명했습니다.