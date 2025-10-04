'119 고시' 해킹됐나…소방공무원 수험생 5만여 명 개인정보 유출

이미지 확대하기

소방공무원 채용 사이트인 '119고시'가 보유한 수험생 5만여 명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.소방청은 사이트 관리 위탁업체를 대상으로 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.또 재발 방지를 위해 향후 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 계획입니다.소방청은 그제 저녁 7시쯤 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 수험생에게 유출 사실을 통지했다고 밝혔습니다.유출된 정보는 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만 93명의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등입니다.소방청은 사고를 인지하고 그제 밤 10시 30분 119고시 사이트를 폐쇄하고 서비스를 이용할 수 있는 대체 방법을 안내했습니다.소방청은 사이트를 관리하는 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있습니다.개인정보보호위원회에도 이 사실을 신고했습니다.소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있습니다.119고시는 소방공무원 채용에 관한 업무 전반을 담당하는 웹사이트로 원서접수, 시험 공고, 합격자 발표, 시험 관련 통계, 문제 및 정답, 이의 제기 등 서비스를 제공합니다.(사진=119고시 웹사이트 안내 화면 캡처, 연합뉴스)