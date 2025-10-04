'119 고시' 해킹됐나…소방공무원 수험생 5만여 명 개인정보 유출

소방공무원 채용 사이트인 '119고시'가 보유한 수험생 5만여 명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.
소방청은 사이트 관리 위탁업체를 대상으로 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.
또 재발 방지를 위해 향후 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 계획입니다.
소방청은 그제 저녁 7시쯤 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 수험생에게 유출 사실을 통지했다고 밝혔습니다.
유출된 정보는 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만 93명의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등입니다.
소방청은 사고를 인지하고 그제 밤 10시 30분 119고시 사이트를 폐쇄하고 서비스를 이용할 수 있는 대체 방법을 안내했습니다.
소방청은 사이트를 관리하는 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있습니다.
개인정보보호위원회에도 이 사실을 신고했습니다.
소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있습니다.
119고시는 소방공무원 채용에 관한 업무 전반을 담당하는 웹사이트로 원서접수, 시험 공고, 합격자 발표, 시험 관련 통계, 문제 및 정답, 이의 제기 등 서비스를 제공합니다.
(사진=119고시 웹사이트 안내 화면 캡처, 연합뉴스)