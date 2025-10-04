뉴스

'119 고시' 해킹됐나…소방공무원 수험생 5만여 명 개인정보 유출

정유미 기자
작성 2025.10.04 11:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
119고시 (사진=119고시 웹사이트 안내 화면 캡처, 연합뉴스)

소방공무원 채용 사이트인 '119고시'가 보유한 수험생 5만여 명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.

소방청은 사이트 관리 위탁업체를 대상으로 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.

또 재발 방지를 위해 향후 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 계획입니다.

소방청은 그제 저녁 7시쯤 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 수험생에게 유출 사실을 통지했다고 밝혔습니다.

유출된 정보는 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만 93명의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등입니다.

소방청은 사고를 인지하고 그제 밤 10시 30분 119고시 사이트를 폐쇄하고 서비스를 이용할 수 있는 대체 방법을 안내했습니다.

소방청은 사이트를 관리하는 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있습니다.

개인정보보호위원회에도 이 사실을 신고했습니다.

소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있습니다.

119고시는 소방공무원 채용에 관한 업무 전반을 담당하는 웹사이트로 원서접수, 시험 공고, 합격자 발표, 시험 관련 통계, 문제 및 정답, 이의 제기 등 서비스를 제공합니다.

(사진=119고시 웹사이트 안내 화면 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지