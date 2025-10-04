뉴스

[자막뉴스] '공포의 36초' 운전자 결국 자수…"동료가 알려줘서"

SBS 뉴스
작성 2025.10.04 10:41 수정 2025.10.04 10:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
고속도로를 달리던 차량이 뭔가에 부딪힌 듯 덜컥 흔들립니다.

[피해 차량 운전자 : 으아아아! 으아아! 어어어!]

좌회전하듯 90도를 돌고 마주한 건 대형 화물 차량.

극도의 공포 속에 비명을 지르며 연신 경적을 울려보지만, 

[피해 차량 운전자 : 멈춰! 멈…멈춰! 멈춰!] 

화물차는 멈추지 않고 그대로 수백 미터를 내달렸습니다.

36초 동안 약 6백 미터를 밀려간 끝에 겨우 갓길에 멈춰 섰지만, 화물차는 아무런 조치 없이 사라져 버렸습니다.

당시 궂은 날씨에 해가 진 뒤라 차량번호 식별이 어려워 검거가 쉽지 않았는데, 50대 화물차 운전자가 지난 2일 오전 경찰에 자수한 것으로 확인됐습니다.

보도가 나간 뒤 동료 기사가 알려줘서 본인의 사고인 걸 알았다고 경찰에 진술한 가해 운전자는 뭔가 부딪히는 걸 느껴 뒤늦게 차를 세우긴 했지만 사고가 난 줄 몰라 그대로 출발했다고 경찰에 진술했습니다.

경찰은 운전자를 특정범죄가중처벌법상 도주 치상 혐의로 입건했습니다.

도로 한 켠에 멈춰선 차량에서 빨간 화염이 솟구칩니다.

지난 3일 오전 11시 반쯤 인천 청라 국제지하차도를 지나던 차량에 불이 났습니다.

이 불로 지하차도 양 방향이 한 시간 동안 전면 통제돼 연휴 첫날 이곳을 지나는 시민들이 불편을 겪었습니다.

경찰은 견인돼 이동하던 차에서 불이 시작된 걸로 보고 정확한 사고경위를 조사하고 있습니다.
 

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지