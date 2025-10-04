피겨 김유재, 주니어 그랑프리 6차 우승…첫 파이널 진출

▲ 김유재가 4일(한국시간) 폴란드 그단스크에서 열린 2025-2026 ISU(국제빙상경기연맹) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 6차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다.

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재가 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 6차 대회에서 우승을 차지하며 왕중왕전인 주니어 그랑프리 파이널 출전 티켓을 획득했습니다.김유재는 폴란드 그단스크에서 열린 대회 프리스케이팅에서 137.17점을 얻었습니다.그는 쇼트프로그램 62.69점을 합한 최종 총점 199.86점으로 슬로바키아의 알리차 렌기엘로바를 꺾고 역전 우승했습니다.지난 8월 주니어 그랑프리 2차 대회에서 은메달을 따며 랭킹 포인트 13점을 받았던 김유재는 이날 금메달로 15점을 추가해 합계 28점을 기록했습니다.그는 일본의 오카다 메이, 오카 마유코와 함께 올 시즌 랭킹 포인트 공동 1위에 올랐습니다.김유재는 8일에 개막하는 올 시즌 마지막 주니어 그랑프리 대회인 7차 대회 결과와 관계 없이 상위 6명이 출전하는 주니어 그랑프리 파이널 출전을 확정했습니다.올해 주니어 그랑프리 파이널은 12월 일본 나고야에서 열립니다.2022-2023시즌 주니어 그랑프리에 데뷔한 김유재가 파이널 무대를 밟는 건 이번이 처음입니다.김유재는 쌍둥이 동생 김유성과 함께 주니어 그랑프리 파이널 동반 진출 진기록도 노립니다.지난 시즌 주니어 그랑프리 2개 대회에서 금메달과 은메달을 따며 파이널 무대를 밟았던 김유성은 올 시즌 지난 8월 1차 대회에서 5위에 그쳤으나 지난달 5차 대회에서 금메달을 획득해 랭킹 포인트 22점으로 공동 5위를 달리고 있습니다.김유성은 지난해 주니어 그랑프리 파이널에 진출해 5위에 올랐습니다.김유재-유성 자매는 한국 최초로 자매가 파이널 무대를 밟는 기록도 세웠습니다.두 선수는 어린 시절 세 바퀴 반을 회전하는 고난도 기술, 트리플 악셀을 나란히 완성해 국내 최고 반열에 올랐습니다.트리플 악셀을 실전 무대에서 성공한 한국 여자 싱글 선수는 유영과 김유재-유성 자매뿐입니다.김유재는 이날도 트리플 악셀로 역전 우승을 일궜습니다.쇼트프로그램에서 3위에 올랐던 김유재는 이날 프리스케이팅 프로그램, 영화 반지의 제왕 오리지널 사운드 트랙에 맞춰 연기를 시작했습니다.그는 첫 과제인 트리플 악셀을 완벽하게 뛰며 기본 점수 8.00점과 2.29점을 챙겼습니다.이후 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프까지 클린 처리했습니다.두 개의 고난도 점프를 성공한 김유재는 세 번째 점프, 트리플 플립에서 어텐션(에지 사용주의) 판정을 받았으나 총점 계산에 큰 타격은 없었습니다.전반부 마지막 점프인 트리플 루프는 완벽하게 뛰었고, 후반부에도 트리플 러츠-더블 악셀-더블 토루프 시퀀스 점프와 더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코를 모두 클린 처리했습니다.프리스케이팅, 총점에서 모두 개인 최고점을 경신한 김유재는 키스 앤드 크라이 존에서 점수를 확인한 뒤 함박웃음을 지었습니다.한편 함께 출전한 고나연은 최종 총점 154.19점으로 전체 8위를 기록했습니다.(사진=ISU 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)