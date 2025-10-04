[스브스夜] '비서진' 이수지, "촬영 하는 날 매니저 없다고 생각해야···진짜 매니저 고마움 알게 된 날" 소감

이수지가 앞으로 함께할 스타들에게 조언을 건넸다.



3일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 매니저에 도전한 이서진과 김광규의 모습이 그려졌다.



이날 스케줄을 모두 마친 매니저들은 스타와 함께 저녁 식사를 하면서 회포를 풀었다.



신인 시절을 떠올리던 이수지는 과거 대학로에서 공연을 하던 시절을 언급했다. 그는 "성격 때문에 전단지 돌리기가 너무 어려웠다. 매일 몇 명을 채워야 되는 게 있었는데 그것도 힘들어서 당시 남자 친구한테 내 것도 채워주면 안 돼해서 채우고 그랬다"라고 말했다.



이에 이서진은 "그러면 사귀던 남자도 우리가 알만한 사람이냐"라고 물었다. 그리고 그는 "실명을 말하라는 게 아니라 기다 아니다 정도 말해 달라"라고 했다.



그러자 이수지는 "노코멘트할게요"라며 선을 그어 웃음을 자아냈다.



이후 식사를 하던 세 사람. 이서진은 이수지에게 "요즘 진짜 대세다. 상도 받고 광고도 많이 하고 잘 나간다"라고 칭찬했다.



이에 이수지는 "유효 기간이 있다는 걸 알아서 이 시간을 제대로 보내려고 하고 있다"라고 말했다.



그리고 이서진은 "그동안 쌓아온 게 많기 때문에 잘 버틸 수 있는 거다. 그게 아니면 연예인병도 걸리고 그런다"라고 했다.



이를 들은 이수지는 연예인병의 증상에 대해 물었다. 이에 이서진은 "아침마다 내 이름 검색하고 하루라도 뭐가 안 나오면 불안하다. 그런데 지금은 언론에 안 나왔으면 좋겠다. 갑자기 내 이름이 뜨면 겁이 난다"라고 첫 번째 증상에 대해 설명했다.



이어 그는 "드라마가 잘되면 영화로 간다. 그리고 식당 가면 자꾸 룸으로 들어간다"라고 연예인병 증상을 설명했고, 김광규는 세 가지 모두에 해당한다며 손가락을 접어 폭소를 자아냈다.



세 사람은 연애 이야기도 나눴다. 싱글 이서진은 이수지에게 결혼 생활과 관련한 조언을 했고, 김광규는 "결혼도 안 했는데 어떻게 알아?"라고 물었다.



이에 이서진은 "난 지금까지 스캔들도 많고 뭐 많잖아"라며 결혼을 하지 않아도 모든 것을 알 수 있다고 했다.



이를 들은 이수지는 이서진에게 "솔직히 지금까지 20명 이상 사귀었다?"라고 물었다. 그러자 이서진은 "대학교 때만? 대학교 때만 해도 20명은 사귀었겠다"라고 말해 모두를 열광하게 만들었다.



마지막으로 이수지는 하루 동안 고생한 매니저들에게 고마움을 전했다. 또한 그는 "현장에서 계속 열심히 하는 이수지 되겠다"라고 각오를 전했다.



그리고 앞으로 함께할 스타들에게는 "그날은 매니저가 없다고 생각하시고 최대한 스케줄이 빡빡하지 않을 때 했으면 좋겠다. 저희 매니저님의 소중함 알게 된 하루였다"라며 조언과 함께 매니저에 대한 고마운 마음을 전해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)