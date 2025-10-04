뉴스

주유소 기름값 2주 연속 상승…"다음 주 경윳값 강세 전망"

유덕기 기자
작성 2025.10.04 09:28 조회수

국내 주유소의 휘발유와 경유 가격이 2주 연속 동반 상승했습니다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 첫째 주(9월 29일∼10월 2일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.2원 오른 1661.2원이었습니다.

경유 평균 판매가격은 전주 대비 2.1원 상승한 1천533.1원이었습니다.

이번 주 국제유가는 중동 주요 산유국의 공급 확대 움직임 등 영향으로 하락했습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 전주보다 2.0달러 내린 67.6달러였습니다.

국제 휘발유 가격은 전주 대비 0.9달러 하락한 77.6달러, 국제 자동차용 경유 가격은 0.4달러 내린 90.1달러로 각각 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

대한석유협회 관계자는 "국제 제품 가격으로 보면 휘발유가 떨어질 여력이 있고 경유는 계속 상승세를 보일 전망"이라며 "다음 주 주유소 기름값은 안정세 속에서 경유가 상대적으로 강세를 보일 것으로 보인다"고 말했습니다.
