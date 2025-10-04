실향민 만난 대통령 "생사 확인·편지 교류부터"

<앵커>



이재명 대통령은 연휴 첫날인 어제(3일) 북한 접경 지역을 찾아 실향민들을 만났습니다. 이 대통령은 남북 이산가족을 위해 생사 확인과 편지 교류를 북한에 요청하고 싶다고 언급하기도 했습니다.



불과 2.3km 떨어진 북녘땅이 한눈에 보이는 인천 강화평화전망대.



이재명 대통령은 이곳에서 실향민들을 만났습니다.



명절에도 고향에 가볼 수 없는 그리움과 아픔에 위로를 건넸습니다.



[채재옥/황해도 실향민 : 기대 속에서 살다가 또 세월이 흐르고 흐르고 지금은….]



[이재명 대통령 : 조금만 더 견뎌보세요. 노력하고 있습니다.]



이 대통령은 남북 관계 악화로 이산가족의 교류마저 끊긴 것은 정치 탓이라고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 한때는 이산가족 상봉도 하고 소식도 주고받고 그랬는데, 이제는 완전히 단절돼 버린 상태가 저를 포함한 정치인들의, 정치의 부족함 때문이다….]



남북 이산가족의 생사 확인, 편지 교환 등 최소한의 소통은 반드시 이뤄졌으면 좋겠다면서 북한에도 이런 조치를 인도적 차원에서 고려해 줄 수 있으면 좋겠다는 이야기를 꼭 전하고 싶다고도 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 이산가족들이 생사 확인이라도 하고 하다못해 편지라도 주고받을 수 있게 그렇게 해주는 것이 남북의 모든 정치의 책임 아닐까.]



이 대통령은 지난달 24일 유엔 총회 기조연설에서 '교류, 관계 정상화, 비핵화'를 뜻하는 'END 이셔니티브'라는 한반도 평화 구상을 천명했는데, '남북 이산가족'과 관련한 인도적 사안들을 고리로 구체적 교류 방안을 북한에 제시한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 이후 강화도에 있는 아동양육시설을 방문했고, 근처 전통시장에서 대통령실 직원들과 식사를 함께했습니다.



이어 서울 중구의 경찰 지구대로 이동해 추석 연휴에도 근무하는 경찰관들을 격려했습니다.



