미 임시예산안 또 부결…셧다운 사태, 다음주까지 지속

▲ 미 연방 의회 의사당

미국 연방 정부의 일시적 업무정지, 셧다운 사태를 멈추기 위한 임시 예산안이 연방 상원에서 또 부결됐습니다.이에 따라 각종 사업에 대한 예산 삭감·중단과 연방 공무원의 대량 휴직 또는 해고 가능성이 동반된 셧다운 사태는 다음 주까지 이어지게 됐습니다.미 상원은 셧다운 셋째 날인 현지 시간 3일 본회의를 열어 야당인 민주당의 셧다운 회피를 위한 CR을 표결에 부쳤지만, 찬성 46표에 반대 52표로 부결됐습니다.현재 상원 의석수는 공화당 53석, 민주당 47석입니다.표결에 불참한 2명(각 당 1명)을 고려하면 셧다운 첫날인 지난 1일 표결 결과(찬성 47표, 반대 53표)와 비슷한 셈입니다.이 CR은 셧다운 회피 시한을 10월 31일까지로 하면서 민주당이 정부·여당에 요구해 온 공공의료보험 오바마 케어 보조금을 연장하는 내용 등이 담겼으나, 공화당 의원들이 모두 반대표를 던졌습니다.이어 진행된 공화당의 CR 역시 부결됐습니다.이 CR은 지난달 19일 공화당 주도로 하원을 통과한 것으로, 셧다운 회피 시한을 11월 21일까지 연장하되 현 지출 수준을 유지하는 내용이 담겼습니다.CR은 최소 60표의 찬성이 나와야 통과될 수 있지만, 표결 결과는 찬성 54표, 반대 44표로 집계됐습니다.지난 1일 표결은 찬성 55표, 반대 45표로, 이 역시 표결 불참 의원을 고려하면 비슷한 결괍니다.지난달 19일 이후 네 번째 이뤄진 CR 처리 시도가 연거푸 불발되면서 셧다운 사태가 장기화하는 것 아니냐는 우려가 제기됩니다.다음 재표결은 오는 6일로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)