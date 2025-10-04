백악관 "연방공무원 해고 분야 선별중…민주당, 막을 기회 있어"

▲ 캐롤라인 레빗 백악관 대변인

백악관이 미국 연방정부 일시적 업무정지 사흘째인 현지 시간 3일 연방 공무원 대량 해고를 위한 검토를 진행 중이라며 야당인 민주당에 셧다운 종료를 위한 단기 지출법안 통과에 협조할 것을 촉구했습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "백악관 예산관리국은 현재 내각 장관 및 기관과 지속적으로 소통하면서 해고와 예산 삭감이 불가피한 분야를 파악하고 있다"고 전했습니다.그러면서 "민주당은 정부 운영 재개를 위해 (CR에) 찬성표를 던진다면 이 안타까운 상황을 막을 수 있다"며 "정부를 계속 운영하기 위한 '클린 CR'에 찬성해달라는 것이 이 행정부와 대통령이 요구하는 모든 것"이라고 강조했습니다.레빗 대변인은 트럼프 1기 행정부 당시 35일간 셧다운이 발생했을 때도 없었던 공무원 해고를 이번에 하려는 이유에 대해선 "정부의 재정 건전성을 회복하고 미국 납세자에게 옳은 일을 하는 데 전념하고 있기 때문"이라며 "이 행정부는 낭비, 사기, 남용에 집중하고 있는데, 민주당은 예산 삭감과 인원 감축 분야를 찾아내야 하는 어려운 선택을 하도록 하고 있다"고 답했습니다.그는 또 "우리는 해고를 원하지 않는다. 이곳(백악관)의 누구도 그런 일에 재미를 느끼지 않는다"며 "아무도 그런 일을 원하지 않지만, 정부는 가끔 힘든 결정을 내려야한다"고 덧붙였습니다.레빗 대변인은 민주당이 요구하는 메디케이드 (취약계층 공공의료 보조) 삭감 예산 복원에 대해 과거 불법 이민자들이 응급 서비스를 이용하고도 비용을 지불하지 않은 통계를 거론하며 "(전임) 바이든 행정부 아래 불법 체류자들이 납세자 자금으로 지원되는 의료 혜택을 확실히 받고 있었다"고 지적했습니다.그는 민주당 요구에 대해 "미국인 환자보다 불법 체류자에게 제공되는 응급 치료에 더 많은 비용을 지불하도록 요구할 것"이라며 "민주당이 불법 이민자에게 납세자 자금으로 운영되는 의료 혜택을 제공하려는 것은 부인할 수 없는 사실"이라고 주장했습니다.한편, 레빗 대변인은 러시아가 나토 동맹국에 대한 도발을 점차 확대하고 있는 것에 대한 미국의 입장을 질문받자 "이는 행정부가 매우 심각하게 받아들이는 사안이며, 지속적으로 모니터링하고 있다"며 "백악관 국가안보회의는 나토 동맹국들과 지속해서 소통하고 있으며, 대통령도 다수의 동맹국과 대화하고 있다"고 답했습니다.그는 트럼프 대통령이 팔레스타인 무장정파 하마스에 자신의 가자지구 평화구상을 수용할 것을 촉구하며 미 동부시간으로 5일 오후 6시를 시한으로 제시한 것과 관련, "만약 그들이 이를 거부한다면, 불행하게도 그 결과는 매우 비극적일 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)