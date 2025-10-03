"영국, 유대회당 테러 희생자 1명 경찰 총격에 사망"

▲ 영국 국기

영국에서 발생한 유대교 회당 테러 사건 희생자 중 1명이 용의자 진압 과정에서 경찰 총격에 숨진 것으로 보인다고 현지 경찰이 밝혔습니다.스티븐 왓슨 그레이터맨체스터 경찰청장은 현지 시간 3일 사망자 2명 중 1명이 총상을 입은 걸로 부검 결과 나타났다며 "비극적이고 예상하지 못한 결과"라고 말했습니다.현장에서 사살된 용의자는 총기를 갖고 있지 않았습니다.그는 폭발물을 장착한 걸로 보이는 벨트를 허리에 두르고 있었으나 가짜로 판명됐습니다.왓슨 청장은 부상자 중 1명도 총상을 입었으나 생명에 지장은 없다고 전했습니다.현지 시간 2일 오전 9시반쯤 영국 맨체스터의 히튼파크 시나고그 앞에서 시리아계 영국인이 차를 몰고 사람들을 향해 돌진한 뒤 차에서 내려 흉기를 휘둘렀습니다.이 사건으로 53세, 66세 남성이 숨지고 4명이 다쳤습니다.당국은 용의자가 어린 시절 시리아에서 영국으로 이주해 2006년 시민권을 딴 35세 남성 지하드 알샤미라고 밝혔습니다.경찰은 유대교 명절인 욤키푸르, 속죄일에 발생한 이 사건을 테러로 규정하고 범행을 도운 걸로 의심되는 용의자 2명을 체포했습니다.(사진=게티이미지코리아)