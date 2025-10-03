kt, 9회 4득점으로 최종전 무승부…실낱같은 5위 희망

프로야구 kt wiz가 9회말 4득점 하며 패배 위기를 가까스로 넘기고 '가을 야구'에 대한 희망을 이어갔습니다.



kt는 3일 경기도 수원시 케이티위즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 한화 이글스와 홈 경기에서 6-6으로 비겼습니다.



71승 5무 68패를 기록한 kt는 일단 6위로 올해 정규시즌 경기를 마쳤습니다.



kt의 '가을 야구' 진출 여부는 4일 경남 창원에서 열리는 SSG 랜더스와 NC 다이노스 결과에 따라 정해집니다.



이 경기에서 5위 NC가 지면 kt가 극적으로 5위로 올라서며 와일드카드 결정전에 나가지만, NC가 비기거나 이기면 NC가 5위로 '가을 야구' 막차를 타게 됩니다.



9회초까지 2-6으로 끌려가 패색이 짙었던 kt는 9회말 4득점 하며 포스트시즌 탈락 위기를 넘겼습니다.



9회말 선두 이호연의 중전 안타와 1사 후 김민혁의 안타로 1, 3루 기회를 잡은 kt는 안현민과 강백호의 연속 안타로 1점씩 만회하며 4-6을 만들었습니다.



2사 후 장성우의 몸에 맞는 공으로 만루 기회를 이어간 kt는 앤드루 스티븐슨의 빗맞은 타구가 좌전 안타로 이어지며 극적인 6-6 동점을 이뤄냈습니다.



하지만 kt는 10회말 1사 2, 3루 끝내기 기회에서 유준규가 스퀴즈 번트에 실패했고 이때 3루 주자 김민혁이 협살 과정에서 3루 쪽으로 돌아가다 아웃 된 데 이어.



2루로 돌아가던 안현민까지 태그 아웃되면서 절호의 끝내기 기회를 무산시킨 장면이 아쉬웠습니다.



이미 정규시즌 2위가 확정됐던 한화는 1회에만 6득점 하며 기세를 올렸으나 이후로는 득점하지 못하고 정규시즌을 끝냈습니다.



이날 열릴 예정이던 SSG-NC(창원), 삼성 라이온즈-KIA 타이거즈(광주) 경기는 비로 취소됐습니다.



이 두 경기는 4일 오후 5시 같은 장소에서 열립니다.



정규리그 마지막 날로 예정됐던 3일에 우천 취소 경기가 발생하면서 5일 시작하려던 와일드카드 결정전은 6일로 미뤄졌습니다.



(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)