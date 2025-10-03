영국 성공회에 사상 첫 여성 최고 성직자

세계 성공회 신도 8천500만 명을 이끄는 영국 성공회(국교회) 최고 성직자 캔터베리 대주교에 사상 처음으로 여성이 선임됐습니다.



AFP·로이터통신 등에 따르면 찰스 3세 영국 국왕은 현지 시각 3일 성학대 은폐 의혹으로 사임한 저스틴 웰비 캔터베리 대주교의 후임으로 사라 멀랠리(63) 런던 주교를 지명했습니다.



여성 지도자가 영국 국교회를 이끄는 건 1534년 헨리 8세 국왕이 로마 교회와 결별하는 수장령을 선포하고 성공회의 시초를 마련한 이후 처음입니다.



캔터베리 대주교는 영국 성공회를 실질적으로 이끌고 각국에서 독립적으로 운영되는 세계 성공회의 영적·상징적 지도자 역할을 합니다.



영국 성공회의 명목상 수장은 국왕입니다.



2002년 사제로 서품받은 멀랠리는 2018년 사상 첫 런던 주교로 임명된 바 있습니다.



런던 주교는 영국 성공회 서열 5위 자리입니다.



간호사 출신인 멀랠리는 1999년부터 잉글랜드 지역 최고간호책임자(CNO)로 일하다가 2004년 그만두고 사목에 전념했습니다.



2003년 임명된 웰비 전 대주교는 교회 관련 활동을 하던 변호사의 수십 년간 아동 성학대 의혹을 알고도 은폐했다는 의혹에 지난해 11월 사임했습니다.



조너선 에번스 전 영국 보안국(MI5) 국장이 위원장을 맡은 왕실추천위원회(CNC)는 웰비 사임 이후 1년 가까이 후임자를 검증해 멀랠리를 찰스 3세에게 추천했습니다.



멀랠리는 "생존자들의 목소리의 계속 귀 기울이고 연약한 이들을 돌보며 모두의 안전과 행복을 위한 문화를 만드는 게 대주교로서 나의 소명"이라고 말했습니다.



멀랠리는 동성 커플 결혼에 대한 교회의 축복을 지지하는 등 진보적 견해를 밝혀 왔습니다.



로이터는 그가 전임자들처럼 동성애 등 교회 내 쟁점에서 보수파와 자유주의 진영 사이의 간극을 연결하는 어려운 과제를 떠안았다고 전했습니다.



보수 성향 단체인 세계성공회미래회의(GAFCON)는 이날 "영국 교회가 지도 권한을 포기했다"고 비판했습니다.



멀랠리는 내년 1월 캔터베리 대성당에서 의식을 치러 대주교 지위를 공식적으로 부여받습니다.



이후 영국 왕실이 참석하는 즉위 행사가 열립니다.



(사진=AP, 연합뉴스)