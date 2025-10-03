"수사기록 조작 사건" 국힘 반발…"죄 없다면 소명해야"

<앵커>



이진숙 전 방통위원장이 체포된 것을 두고 여야는 공방을 이어갔습니다. 국민의힘은 영등포경찰서를 항의 방문해 경찰이 "수사 기록을 조작한 사건"이라고 강하게 반발했고, 민주당은 "죄를 짓지 않았다면 소명하면 된다"고 받아쳤습니다.



이어서 김기태 기자입니다.



<기자>



이진숙 전 방송통신위원장이 입감된 서울 영등포경찰서를 항의 방문해 서장을 면담하고 나온 장동혁 국민의힘 대표.



경찰이 체포영장을 신청하면서 이 전 위원장의 불출석 사유서를 기록에 첨부하지 않았다면, "용납할 수 없는 중대한 범죄"라며 "심각한 수사 기록 조작 사건"이라고 강하게 반발했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 추석 밥상에서 절대 존엄 김현지를 내리고 추석 밥상에 이진숙 전 방통위원장을 올리기 위한 정치적인 의도로밖에 저희들은 해석되지 않습니다.]



국민의힘은 이 전 위원장을 즉각 석방하라고 요구했고, 수사를 담당하는 경찰관과 체포영장을 청구한 검사, 발부한 판사 모두를 직권남용 등 혐의로 고발했습니다.



민주당은 "국민의힘의 정치공세"라고 받아쳤습니다.



조승래 사무총장은 "이 전 위원장은 본인이 했던 여러 혐의에 대해 철저히 조사받아야 할 것"이라고 말했고, 한민수 당 대표 비서실장은 "대한민국의 어떤 국민이 여섯 번이나 소환에 불응하느냐"며 "모든 국민은 법 앞에 평등하다"고 날을 세웠습니다.



[한민수/민주당 당 대표 비서실장 (SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 출석 요구가 오면 제대로 수사를 받고 본인이 죄를 짓지 않았다면 소명을 하면 됩니다. 이분은 각종 혐의를 받고 있는 그냥 수사 대상자일 뿐입니다.]



자신을 면직하려고 민주당이 국회에서 '방송미디어통신위원회 설치법'을 처리했다는 이 전 위원장의 주장에 대해, 민주당은 "이 전 위원장은 다음 지방선거 등 정치적인 걸 노리고 있다"고 응수했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 남일)