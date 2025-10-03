뉴스

"6차례 불응" "사유서 냈다"…이진숙, 4일 '체포적부심'

최승훈 기자
작성 2025.10.03 20:08
<앵커>

면직된 지 하루 만에 경찰에 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 오늘(3일) 오전부터 이틀째 조사를 받았습니다. 이 전 위원장이 있는 서울 영등포경찰서로 가보겠습니다.

최승훈 기자, 오늘 조사는 끝났습니까?

<기자>

어제 체포된 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 경찰 조사는 어제에 이어 이틀째 이어졌습니다.

오늘 오전 10시에 시작돼서 조금 전인 저녁 6시 반에 마무리됐습니다.

이 전 위원장 측 변호인은 "한숨도 못 자 피로한 상태지만, 황당한 체포에 대한 울분으로 버티고 있다"고 주장했습니다.

[임무영/이진숙 전 방통위원장 측 변호인 : 도주의 우려도 없고 증거 인멸의 우려도 없는 사람을 이렇게 체포영장을 통해서 강제 수사를 한다는 것은 경찰의 직권 남용이라고 생각합니다.]

경찰은 지난해 9~10월, 보수 성향 유튜브 채널에서 이 전 위원장이 공직자로서의 '정치 중립 의무'를 어긴 건 아닌지 강도 높게 조사했습니다.

또, 지난 3~4월 재보궐 선거와 대통령 선거에 영향을 미치기 위해 민주당 의원들과 이재명 당시 당 대표를 향해 "직무유기 현행범이다", 이런 발언을 한 것으로 보고 있습니다.

<앵커>

이 전 위원장 측은 경찰의 체포가 부당하다며 법원에 심사를 청구했죠?

<기자>

이 전 위원장 측은 경찰의 체포가 적절한지 따지는 심사를 청구해서, 내일 오후 3시 서울남부지법에서 체포적부심사가 열립니다.

앞서 경찰은 이 전 위원장이 소환 요구에 6차례에 불응했다는 사유로 체포영장을 신청해 발부받았는데요.

이 전 위원장 측은 경찰과 조율한 출석 날짜가 오기도 전에 경찰이 다시 출석일을 지정했다고 주장했습니다.

또, '불출석 사유서'를 냈는데, 경찰이 이걸 체포영장 신청 때 누락한 것 아니냐는 의혹을 제기했습니다.

경찰 관계자는 "말도 안 되는 소리"라며 "불출석 사유서를 빼고 체포영장을 신청할 수는 없다"고 의혹을 전면 부인했습니다.

내일 열리는 체포적부심에서도 이런 공방이 오갈 것으로 보입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

