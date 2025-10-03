[딥빽] 트럼프의 '가자 종전 구상'… 전쟁 종식 후 트럼프가 그리는 진짜 로드맵은

지난 2023년 10월 7일, 하마스의 기습 공격으로 촉발된 이스라엘-하마스 전쟁.



트럼프 미국 대통령은 이 전쟁을 해결하겠다며 지난 9월 29일 '가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 구상'('가자 종전 구상')을 내놓았습니다.



네타냐후 이스라엘 총리를 포함한 유럽 및 아랍 국가 정상들은 지지를 표했고, 아직 입장을 밝히지 않은 하마스를 압박하는 중입니다.



이러한 상황 속에서, 구상에 담긴 총 20개항 중 트럼프 대통령이 그리는 가자지구의 최종 로드맵을 암시하는 세 가지의 주요 항목들은 다음과 같습니다.



첫째, 누가 가자지구를 통치하고 치안을 담당할 것인가.

둘째, 팔레스타인 자결권 및 국가 지위 언급.

셋재, 가자 경제 재건입니다.



2년 가까이 이어진 가자 전쟁은 이미 수많은 피해를 낳았습니다.



종전의 결정적 계기가 될 수 있는 이번 '가자 종전 구상'은 전쟁 당사국인 이스라엘은 물론이고, 미국과 유럽, 많은 아랍국까지 주요국들의 중의가 그 어느때보다 폭넓게 모아졌다는 점에서 의미가 큽니다.



트럼프 대통령이 꿈꾸는 가자지구의 미래, 그 실현 가능성에 대한 지적, 전문가들이 내다보는 향후 전망까지 짚어봤습니다.



국제 이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽. 지금 함께 보시죠.



※ 인터뷰 : 인남식 국립외교원 교수



00:00 2년 앞둔 가자 전쟁, 종전의 기로

01:03 트럼프 '가자 종전 구상' 주요 내용 3가지는?

02:00 ① 가자지구는 누가 통치할까: '팔레스타인 위원회', '평화위원회'

03:28 가자지구 치안은 누가 관리할까: '국제안정화군' 창설

04:24 ② 팔레스타인 국가 지위: 이스라엘 반대 속 이례적 언급

05:56 팔레스타인 국가 승인, 과연 실현 가능할까

07:23 ③ 가자 경제 재건: "트럼프 경제 개발 계획(Trump economic development plan)"

08:46 트럼프 대통령의 오랜 '황금빛 재개발의 꿈'?

10:10 가자지구 주민들은 이제 떠나지 않아도 되나?

11:04 '가자 종전 구상' 꺼낸 결정적 배경, 전문가들의 분석은?

12:39 미국 국내 여론의 변화 추이와 이스라엘 여론 반응은?

15:26 하마스는 어떤 결정 내릴까

17:44 가자지구 피해 속 이번 구상안과 조속한 합의가 중요한 이유

19:24 마무리



(취재·구성 : 김혜영, 영상취재 : 장운석, 주용진, 영상편집 : 김복형, CG : 서현중, 이희문, 조승현, 자료조사 : 김채현, 김소담, 이예은, 제작 : 디지털뉴스제작부)



#미국 #전쟁 #트럼프 #정치 #가자 #가자지구 #평화 #이스라엘 #하마스 #us #war #trump #peace #gaza #israel #palestine #비디오머그 #딥빽 #deepbackbriefing