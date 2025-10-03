모로코 'Z세대 시위' 주최 측, 현 정부 퇴진 요구

▲ 현지 시간 2일 모로코 카사블랑카의 청년 시위대

북아프리카 모로코에서 'Z세대 시위'를 주도하는 단체가 현지 시간 3일 현 정부 퇴진을 요구했습니다.시위를 주도한 'Z세대 212'는 성명에서 "모로코 국민의 헌법상 권리를 보호하지 못하고 사회적 요구에 응답하지 못한 현 정부의 해임을 요구한다"고 밝혔습니다.온라인에서 여러 청년단체를 느슨하게 규합한 이 단체는 그러면서도 국가 원수인 모하메드 6세 국왕을 언급하며 "조국과 국왕에 대한 사랑"을 강조했습니다.이어 "평화 시위와 관련해 구금된 모든 이들의 석방을 요구한다"고 덧붙였다고 AFP통신 등이 전했습니다.모로코에서는 정부에 교육·의료 서비스 개선을 요구하는 청년 시위대의 시위가 지난달 27일부터 전날까지 엿새째 이어지며 여러 도시에서 경찰과 충돌했습니다.이들은 특히 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 공동 개최와 오는 12월 아프리카 네이션스컵 유치를 위한 재정 집중 투입을 등 정부의 예산 지출 행태를 비판했습니다.지난 1일에는 해안 도시 아가디르 외곽 르클리아 마을에서 경찰이 경찰서를 장악하려는 시위대에 발포하며 3명이 숨지는 등 시위가 격화하며 사상자도 속출했습니다.아지즈 아크하누크 총리는 전날 공개 연설에서 "(시위대의)요구에 응답하겠다"며 "정부는 대화에 나설 용의가 있다"고 밝혔습니다.시위 참가자 3명의 사망에 대해서는 "유감스러운 일"이라고 말했습니다.모로코 내무부는 전날까지 여러 도시에서 발생한 폭력 시위로 354명이 다쳤고 대부분이 경찰관이라고 밝혔습니다.또, 23개 주에서 차량 수백 대와 80개 공공·민간 시설이 파손됐다고 덧붙였습니다.내무부는 지난 1일 현재 폭력 시위로 409명이 구금됐다고 발표했으나 모로코 주요 인권단체인 모로코인권협회(AMDH)는 지금까지 시위 참가자 1천 명 이상이 체포된 것으로 추정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)