합참의장-연합사령관, 추석 연휴 GP·GOP 찾아 한미 동맹 강조

▲ GP·GOP 현장 점검한 합참의장-연합사령관

합동참모본부는 진영승 의장이 추석 연휴 첫날인 오늘(3일) 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관과 서부전선 최전방의 GP·GOP 부대를 함께 방문해 한미동맹에 기반한 군사대비태세를 점검했다고 밝혔습니다.이번 일정은 진 의장 취임 후 첫 현장 점검이면서 한미 지휘부의 첫 공동 지휘 활동이었습니다.진 의장과 브런슨 사령관은 작전 환경과 주요 시설·장비를 직접 확인하고 현행 작전 태세를 점검했습니다.진 의장은 "국가와 국민을 수호한다는 사명으로 빈틈없이 경계 작전에 임하며, 적의 도발 시에는 한미 연합방위체계 하에서 단호하게 대응할 수 있는 확고한 전투 의지와 조건반사적인 작전 태세를 유지할 것"을 지시했습니다.또한 "여러분들이 국가 안보의 최일선에서 든든한 울타리가 되어 제 위치에서 최선을 다해 줄 때 국민으로부터 신뢰를 받을 수 있을 것"이라며 군 본연의 임무에 대한 중요성을 강조했습니다.브런슨 사령관은 진 의장에게 취임 축하를 전하며, 한미동맹이 한반도의 가장 큰 비대칭적 이점임을 강조했습니다.이어 동맹의 연합 능력이 위협을 억제하고 정전협정을 수호하며 한반도의 평화와 안정을 확고히 한다고 밝혔습니다.진 의장과 브런슨 사령관은 한반도의 평화 구축을 위해 우리 군이 강력한 힘으로 뒷받침해야 하며, 이를 위해 한미 동맹을 기반으로 어떠한 위협에도 대응할 수 있는 능력과 태세를 갖추는 것이 가장 중요하다는 점을 재확인했습니다.(사진=합참 제공, 연합뉴스)