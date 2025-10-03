뉴스

SBS 추석 여론조사…대통령 국정 지지율? 지방선거 전망?

박하정 기자
작성 2025.10.03 16:25 조회수
추석을 맞아 SBS가 정치, 경제, 사회 등 각 분야에 걸쳐 여론조사를 했습니다.

먼저 내일(4일)로 취임 4개월을 맞는 이재명 대통령이 국정 운영을 잘하고 있는지 물었습니다.

잘하고 있다면 가장 잘하는 분야가 무엇이라고 생각하는지, 또 못하고 있다면 가장 못하는 분야가 무엇이라고 생각하는지도 알아봤습니다.

내년 6월 지방선거에 대한 의견도 들어봤습니다.

현 정부에 힘을 실어주기 위해 여당 후보를 지지할 것인지, 현 정부를 견제하기 위해 야당 후보를 지지할 것인지 물었고 지역별로 그 응답을 분석했습니다.

잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해드립니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사 기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1천 명의 응답을 얻었고, 응답률은 12%였으며 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

▶ SBS 추석 여론조사 설문지 보기
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2025년 10월 1일~2일
조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 1천 명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 12%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2025년 8월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
