구호선박에 물대포·총부리…이스라엘 규탄시위 각국서 들불

▲ 팔레스타인 지지 시위대가 이탈리아 토리노에서 집회를 열고 있다.

이스라엘이 팔레스타인 가자지구로 구호품을 싣고 항해하던 국제 구호선단을 나포하고 배에 탄 활동가 수백명을 구금하자 세계 곳곳에서 규탄이 터져 나왔습니다.유럽과 남미 일부 지역에서는 길거리로 주민들이 쏟아져나와 이스라엘을 비난하는 시위가 벌어졌습니다.영국 일간 가디언은 현지시간 2일 42척의 선박과 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리 등 500여명의 활동가로 구성된 구호선단 글로벌수무드함대(GSF)가 이날 해상에서 이스라엘군에 저지된 이후 국제사회에서 강도 높은 비판이 쏟아져 나왔다고 보도했습니다.에르도안 튀르키예 대통령은 이스라엘이 구호선단에 '잔혹 행위'를 저질렀다면서 "공해를 항해하던 민간인에 대한 이번 공격은 가자에서 자행한 반인륜 범죄를 은폐하려는 집단학살 지도자들의 광기를 다시 한번 드러낸 것"이라고 규탄했습니다.욜란다 디아스 스페인 노동장관도 이스라엘의 행위를 "국제법을 위반하는 범죄"로 규정하고 "유럽연합(EU)은 지금 당장 이스라엘과의 관계를 끊어야 한다"고 목소리를 높였습니다.사이먼 해리스 아일랜드 국방장관은 "이것은 끔찍한 인도주의적 재앙에 빛을 비추기 위한 평화로운 임무"라면서 구호선단의 항해를 옹호했고, 브라질 외무부도 "비폭력 시위대의 권리를 침해하고 신체적 안전을 위협하는 군사행동에 유감"이라고 밝혔습니다.안와르 이브라힘 말레이시아 총리도 "이 배들은 비무장 민간인과 생명을 구하는 인도적 물자를 실어 날랐는데, 위협과 강압에 직면했다"고 비판했습니다.셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 역시 "비열한 공격"으로 규정하고 "이런 잔혹 행위는 반드시 종식돼야 한다"고 강조했습니다.구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 구호선단 나포 소식이 전해지기 시작한 전날 "새로운 국제 범죄"가 발생했다면서 지난해 이스라엘과의 단교 이후에도 콜롬비아에 남아 있던 이스라엘 외교관들을 추방하겠다고 선언했습니다.이탈리아 주요 도시와 벨기에 브뤼셀, 독일 베를린, 스위스 취리히, 아르헨티나, 튀니지 등에서는 규탄 시위가 잇따랐습니다.로마 테르미니역 앞에서 수백명이 "팔레스타인 해방"을 외쳤고, 일부는 조르자 멜로니 이탈리아 총리의 사임을 요구했습니다.멜로니 총리는 선단 운항이 트럼프 미국 대통령이 발표한 가자지구 평화구상을 위태롭게 할 수 있다고 주장하면서 항해 중단을 촉구한 바 있습ㄴ디ㅏ.현지 언론은 로마에서만 시위대가 1만명에 달했다고 추산했습니다.이탈리아 최대 노동조합 중 두 곳은 현지시간 3일 총파업에 나서기로 했으며 소규모 노조들도 동참 의사를 밝혔습니다.툰베리와 넬슨 만델라 전 남아공 대통령의 손자 등이 탄 구호선단은 이스라엘에 의해 봉쇄된 가자지구에 구호품을 전달하기 위해 지난달 초 스페인에서 출항했습니다.이후 여러 차례 드론 공격을 비롯한 방해 공작에 시달리다 전날 오후 가자 해안에서 약 130킬로미터 떨어진 지점에서 이스라엘군에 의해 나포되기 시작했습니다.구호선단 측은 일부 배는 들이받히고 물대포를 맞는 등 이스라엘군이 공격적 행위를 했다고 주장했습니다.활동가들은 이스라엘 항구로 이송됐고 추방될 예정입니다.구금된 인사 중에는 아일랜드, 프랑스, 폴란드, 이탈리아 등의 현직 정치인들도 있습니다.BBC는 구호선단 소속 총 42척이 속속 나포되는 상황에서 '미케노'라고 불리는 한척은 봉쇄를 벗어나 가자지구로 계속 항해했다고 전했습니다.다른 배의 탑승자들은 미케노호 선장이 "육지가 보인다"고 말하는 무전을 들었다고 전했습니다.미케노호는 가자에서 약 17킬로미터 떨어진 곳에서 운행을 정지당한 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)