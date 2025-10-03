추석 귀성길 인파 북적…고속도로 오후 내내 '정체'

<앵커>



징검다리 휴일을 포함해 최장 10일간의 추석 연휴가 시작되면서, 전국 기차역과 버스터미널, 공항에는 귀성길에 오른 시민 들로 북적이고 있습니다. 고속도로 정체는 오후 내내 이어질 것으로 보입니다.



박세용 기자의 보도입니다.



<기자>



전국의 기차역과 버스터미널, 공항이 귀성길에 오른 시민들로 북적이는 가운데, 고속도로는 하행방향을 중심으로 정체가 심해지고 있는 상황입니다.



현재 요금소 기준으로 서울에서 부산까지는 6시간 20분, 광주까지 4시간 50분, 대전까지 3시간, 강릉까지는 4시간이 걸릴 것으로 보입니다.



정체는 오후 내내 이어지다가, 저녁 7시 이후부터 차츰 풀릴 것으로 예상됩니다.



각 지역에서 서울로 올라오는 데는 평소와 비슷한 시간이 걸린다고 도로공사는 밝혔습니다.



도로공사는 오늘(3일) 하루 수도권에서 지방으로 44만 대, 지방에서 수도권으로 43만 대 등 전국에서 524만 대의 차량이 고속도로로 이동할 것으로 내다봤습니다.



귀성길 정체는 추석 전날인 5일이 가장 심할 것으로 보이는데, 서울에서 부산까지 최대 8시간 10분, 부산에서 서울까지는 9시간 50분이 걸릴 것으로 예상됩니다.



정부는 추석 당일인 6일, 가장 많은 667만 대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 예상했습니다.



한국철도공사는 12일까지 연휴 기간을 '추석 특별 수송 기간'으로 정하고 이 기간 열차 운행을 평시 대비 하루 10회씩 늘려 7천942회 운행하기로 했습니다.



추석 연휴 기간 추가 근무를 거부하기로 했던 인천공항 보안검색 요원들은 입장을 바꿔 예정대로 추가 근무를 하기로 했습니다.



이에 따라 이용객이 몰리는 연휴 기간 공항 혼잡 우려는 덜게 됐습니다.



(영상편집 : 김준희)