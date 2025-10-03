김 총리 "국민주권정부, 새 시대 위해 통합 정치 펼 것"

▲ 김민석 국무총리가 3일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 개천절 경축식에서 경축사를 하고 있다.

김민석 국무총리는 개천절을 맞아 "국민주권정부는 국민 통합과 민생 회복에 힘쓰고 국제사회와 협력하며 새로운 시대를 열어가겠다"고 말했습니다.김 총리는 오늘(3일) 서울 세종문화회관에서 열린 개천절 경축사에서 "위헌 위법한 계엄과 내란을 맞아 국민은 온몸으로 민주주의를 지켜냈다"며 이렇게 말했습니다.김 총리는 새 새대를 열어가기 위해 우선 '경청과 통합'을 다짐한다면서 "국민의 목소리를 널리 듣고 다양한 생각을 아우르는 통합의 정치를 펼 것"이라고 밝혔습니다.이어 '공정과 신뢰', '실용과 성과' 가치를 강조하면서 "정부는 실용적 해법을 통해 국민이 체감할 수 있는 성과를 낼 것"이라고 말했습니다.올해 개천절 행사에는 참석자로 인도네시아 발리에서 의식을 잃은 현지 어린이를 심폐 소생술로 구한 대구 동구청 직원 최재영 씨, 비행기 안에서 응급조치로 뇌전증 환자를 살린 간호사 김지혜 씨 등이 이름을 올렸습니다.(사진=연합뉴스)