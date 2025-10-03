국힘 "'최고 존엄' 김현지 위해 무리"…'이진숙 체포' 공세

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회에서 추석 연휴를 앞두고 가진 기자간담회에서 물가 상승과 관련해 발언하고 있다.

국민의힘은 추석 연휴 시작일인 오늘(3일)에도 경찰의 이진숙 전 방송통신위원장 체포에 대한 공세를 이어갔습니다.특히 국민의힘은 국정감사 출석 문제를 놓고 여야간 공방이 진행되는 와중에 국감 출석 전례가 없는 부속실장으로 자리를 옮긴 김현지 실장과 연계하면서 추석 차례상 여론 공략을 시도했습니다.장동혁 대표는 어제 긴급 기자회견에 이어 오늘도 공직선거법 위반 등의 혐의로 이 전 위원장이 체포된 것과 관련, 페이스북을 통해 "경찰이 체포영장을 신청할 때 이 전 위원장이 불출석 사유서를 제출한 사실을 쏙 뺀 것이라면 심각한 범죄"라면서 "추석 연휴 직전 절대 존엄 '김현지'를 보호하기 위해 벌인 희대의 수사기록 조작 사건"이라고 말했습니다.이어 "만약 수사 기록에 버젓이 불출석 사유서까지 첨부돼 있는데도 검사가 체포영장을 청구하고, 판사가 영장을 발부한 것이라면 대한민국의 사법 시스템은 완전히 무너진 것"이라며 "절대 그것만은 아니길 바란다"고 밝혔습니다.이어 "경찰이 죄를 키우기 싫다면 이 전 위원장을 즉시 석방해야 한다"고 촉구했습니다.박성훈 수석대변인도 별도 논평을 내고 "학력은커녕 국적조차 불분명한 최고 존엄 김현지 부속실장 논란이 커지자 경찰을 움직여 무리한 체포로 여론을 덮으려 한 것"이라며 "소환 불응이 체포 사유라면 검찰 수사를 조롱한 이재명 대통령부터 즉각 체포해야 한다"고 했습니다.박 수석대변인은 "독재와 공포정치의 역사적 한 장면"이라며 "영구 집권을 위한 입법 독재도 모자라 정치 보복에 혈안이 된 더불어민주당과 이 대통령의 공포정치에 민심은 차갑게 등을 돌리고 있다"고 강조했습니다.한편 박 수석대변인은 별도 논평을 통해 민주당 이정문 의원이 검찰의 형사재판 상고를 제한하는 형사소송법 개정안을 발의한 데 대해선 "이 대통령의 죄를 묻고 처벌할 수 있는 모든 근거를 없애려고 하는 영구 집권 구상을 구체화하는 입법"이라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)