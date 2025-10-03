"'조지아주 구금' 개별 면담 진행 중"…278명 설문 완료

▲ 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들 입국 모습

조지아주에서 구금됐다 풀려난 우리 국민들에 대한 인권침해 관련 정부 설문 조사가 마무리 단계로 접어든 가운데, 희망자를 대상으로 한 개별 면담 절차가 진행 중인 것으로 파악됐습니다.국회 외교통일위원회 한정애 의원실(더불어민주당)이 외교부로부터 제출받은 자료에 따르면 외교부는 지난달 22일부터 29일까지 법무부·관련 기업 합동으로 구금 이후 귀국한 우리 국민 316명에 대한 설문조사를 실시했습니다.문자와 이메일로 설문지가 전달됐고 전체의 87% 가량인 278명이 응답한 것으로 나타났습니다.외교부는 미응답자들에게 설문 조사 안내 문자를 재차 발송하는 한편, 답변을 완료한 참여자 가운데 희망자에 대해 일정을 협의해 면담 절차를 진행하고 있습니다.개별 면담까지 마무리되면 법무부와 설문조사 답변 및 면담 내용을 정리·분석한 후 주요 내용을 국회에 설명하겠다고 외교부는 밝혔습니다.미국 측에는 대미 투자 기업의 비자 리스크를 해소하기 위해 출범한 한미 워킹그룹 회의 등을 계기로 결과가 전달될 것으로 예상됩니다.외교부는 이번 조사는 정확한 사실 관계 파악에 목적이 있으며 조사 내용이 다른 용도로 사용되지 않을 것이라고 참가자들에게 안내했다고 설명했습니다.한편, 지난달 30일 미국 워싱턴 D.C.에서 개최된 워킹그룹 1차 회의에서 미국 측은 단기 상용 B1, 전자 여행허가인 EASTA로 일부 활동이 가능하다는 점을 재확인했고, 에너지솔루션은 추석 연휴 이후 필수 인력을 중심으로 미국 출장을 재개하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)