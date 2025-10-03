뉴스

북한 리성금, 세계역도선수권 2연속 우승…체급 개편 후 세계신기록

이성훈 기자
북한 리성금, 세계역도선수권 2연속 우승…체급 개편 후 세계신기록
▲ 북한 역도 스타 리성금

리성금(북한)이 세계역도선수권대회에서 2년 연속 정상에 올랐습니다.

체급 개편 후 처음 열린 세계선수권에서 우승하며 세계 신기록의 주인공이 되는 영예도 누렸습니다.

리성금은 2일 노르웨이 푀르데에서 열린 2025 세계선수권 여자 48㎏급 경기에서 인상 91㎏, 용상 122㎏, 합계 213㎏을 들어 우승했습니다.

지난해 49㎏급에서도 인상 91㎏, 용상 122㎏, 합계 213㎏을 들어 우승한 리성금은 올해에도 같은 무게를 들어 정상을 지켰습니다.

이번 푀르데 대회는 국제역도연맹(IWF)이 체급을 개편한 후 처음으로 열리는 세계선수권입니다.

2018년 남녀 8체급을 남녀 10체급씩으로 확대했던 IWF는 올해 6월 남녀 8체급씩으로 규정을 변경했습니다.

IWF는 여자 48㎏급 기준 기록을 인상 93㎏, 용상 119㎏, 합계 210㎏으로 정하며, 이를 뛰어넘은 기록을 세계 기록으로 인정하기로 했습니다.

리성금은 새로운 체급의 합계와 용상 세계 기록 보유자가 됐습니다.

용상 3차 시기에서 122㎏을 든 뒤 리성금은 환하게 웃으며 역기에 입맞춤했습니다.

북한 리성금, 2025 세계역도선수권 여자 48㎏급 우승 (사진=국제역도연맹 인스타그램 캡처, 연합뉴스)

이날 리성금은 순위가 아닌 기록과 싸웠습니다.

2위 차누 미라바이(인도)의 합계 기록은 199㎏(인상 84㎏·용상 115㎏)이었습니다.

3위 탄야톤 숙차로엔(태국)은 합계 198㎏(인상 88㎏·용상 110㎏)을 들었습니다.

31명이 출전한 이 체급에서 한국 선수 두 명은 중위권에 자리했습니다.

이한별(대전광역시체육회)은 인상 75㎏, 용상 98㎏, 합계 173㎏으로 12위, 김은영(경남도청)은 인상 73㎏, 용상 94㎏, 합계 167㎏으로 14위에 올랐습니다.

(사진=국제역도연맹 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
