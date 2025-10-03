뉴스

BTS RM, 미 샌프란시스코 현대미술관서 첫 개인 컬렉션 전시

그룹 방탄소년단(BTS)의 RM이 내년 10월부터 2027년 2월까지 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 특별 전시 'RM X SFMOMA'를 연다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔습니다.

이 전시에선 RM의 예술적 감수성과 수집 미학을 들여다볼 수 있는 개인 소장품과 미술관이 보유한 작품 등 200여 점을 만날 수 있습니다.

RM은 큐레이터로 직접 전시에 참여했다고 소속사 측은 전했습니다.

샌프란시스코 현대미술관이 K팝 아티스트와 협업을 진행하는 건 이번이 처음입니다.

미술관 측은 RM의 깊이 있는 수집 취향과 현대 미술에 대한 애정을 높이 사 프로젝트를 먼저 제안했고, 전시는 샌프란시스코 현대미술관과 RM의 공동 기획 형태로 꾸며집니다.

RM은 "우리는 경계로 정의되는 시대를 살고 있다"며 "이 전시가 동서양, 한국과 미국, 근대와 현대, 개인과 보편의 경계를 성찰하는 자리가 되기를 바란다"고 소감을 전했습니다.

RM 컬렉션에는 한국 현대미술을 대표하는 거장을 비롯해 세계 각지의 저명한 작가들의 작품이 다수 포함됐으며, 공개작 가운데 상당수는 일반 관람객에게 처음 소개되는 것들입니다.

(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
