'인니 기숙학교 붕괴 사고' 매몰자 59명 생존 가능성 희박

▲ 무너진 인니 기숙학교 건물

최근 인도네시아의 기숙학교 건물 붕괴 사고 현장에서 잔해에 매몰된 59명의 생존 가능성이 희박한 것으로 전해졌습니다.AFP 통신 등 외신들은 현지시간 3일 인도네시아 국가재난관리청을 인용해 지난달 29일 무너진 동부 자바주의 알 코지니 이슬람 기숙학교 건물 잔해에서 더 이상 생존자의 흔적이 감지되지 않고 있다고 보도했습니다.앞서 사고 사흘째인 지난 1일 건물 잔해에서 5명이 극적으로 구조된 이후 추가 생존자는 나오지 않았습니다.현재 건물 잔해에는 59명이 매몰된 것으로 추정되며 이들 대부분은 10대 학생인 것으로 알려졌습니다.수하리안토 국가재난관리청장은 "열화상 드론과 같은 첨단 장비를 동원해 과학적으로 확인한 결과 더 이상 생존자 흔적은 없었다"고 말했습니다.구조 당국은 그동안 매몰된 실종자들의 생존 가능성을 고려해 사용하지 않던 중장비로 잔해를 제거하기로 했습니다.프라티크노 인적자원·문화조정부 장관은 "이 결정은 실종자 가족들과 협의한 끝에 내렸다"며 "신중하게 중장비를 사용할 예정"이라고 말했습니다.이번 사고로 6명이 숨지고 100여명이 다쳤으며 부상자 가운데 20여명은 여전히 병원에서 치료받고 있습니다.현지 경찰은 기존 기도실이 2층 건물이었으나 허가 없이 2개 층을 추가로 증축하다가 무게를 견디지 못해 사고가 난 것으로 보고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)