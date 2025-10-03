[정치쇼] 한민수 "이진숙 과대망상증 환자…지방선거 노린 정치적 발언"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 일주일간 긴 추석 연휴가 시작됐는데요. 추석 민심을 어떻게 보고 계시는지 한민수 더불어민주당 의원 전화로 연결해서 이야기를 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶한민수 : 안녕하세요. 한민수입니다.▷김태현 : 의원님, 어제 용산역 가셨어요?▶한민수 : 갔습니다.▷김태현 : 현장에서 본 추석 민심은 어떻던가요?▶한민수 : 제가 용산역 갔다가 이제 바로 제 지역구인 서울 강북을에 가서 전통시장도 가고, 지역상가도 가고 했는데요. 용산역에서는 바로 열차를 타고 내려가시니까 긴 대화는 못 나눴습니다. 우리 정청래 당대표가 잘 다녀오시라고, 어디 가시냐고 여쭤보고 그 정도였고요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 제가 우리 지역 전통시장에 가서 주민들 직접 한 분 한 분 만나서 말씀 들었는데요. 일단 연령대도 다르고, 무슨 일을 하시는가에 조금 다르기는 합니다. 그런데 젊은 분들, 그리고 주식하시는 분들은 어제 특히 되게 좋아하시더라고요. 역사상 최고점을 뚫지 않았습니까. 그래서 우리 이재명 대통령님이나 우리 정부에 대한 기대가 아주 컸습니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 장사하시는 분들은 1차 소비쿠폰 때는 확실히 잘됐답니다. 활기가 돌고 했는데요. 지금 2차는 아직은 잘 모르겠다 이런 말씀하시는 분들이 좀 있었고요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그다음에 특히 우리 민주당 좋아하시고 또 이런 분들은 이번에 확실하게 내란 척결해야 된다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 검찰청 폐지에 대해서도 아주 긍정적인 반응들을 많이 보이셨습니다.▷김태현 : 의원님 쓴소리는 좀 없었습니까? 예를 들면 왜 이렇게 시끄러워, 그냥 안 싸우고 하면 안 돼? 뭐 이런 얘기들이요.▶한민수 : 제가 상가나 전통시장을 돌며 한 열 분에서 스무 분을 만나면 한두 분 정도는 아유, 국회는 왜 이렇게 싸움을 많이 해? 그런 말씀하시는 분이 있습니다. 있으면 제가 바로 그때 말씀드리는 게 안 싸울 수는 없습니다, 어머님. 하지만 조금은 줄여보겠습니다. 이런 말씀을 드립니다.▷김태현 : 정청래 대표가 사실은 그런 약속 했었잖아요. 예전에 추석 전에 검찰청 폐지하는 거요. 그런데 어제 보니까 용산역 귀성인사 제가 영상 보니까 추석 전에 검찰청 폐지 약속을 지켜서 기쁘다 뭐 이렇게 얘기하시던데요. 실제 시민들의 거기에 대한 반응이 좀 있습니까?▶한민수 : 그럼요. 우리 국민들께서 현 검찰, 그리고 윤석열 정권 검찰이 정말 제대로 기소하거나 제대로 수사하지 않고 너무 불균형하게 정치적인 목적으로 했다는 거는 다들 인식을 하고 계십니다. 그러니까 여론지표상에도 검찰청 폐지에 대한 찬성 여론이 훨씬 높지 않습니까. 그렇기 때문에 그런 말씀들을 해 주시는 분들이 많이 있습니다. 잘했다, 앞으로도 사법개혁, 언론개혁도 꾸준하게 해 줬으면 좋겠다, 우리 민주당 믿는다. 이런 말씀을 많이 해 주셨습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이거 관련해서 하나만 더 짚어볼게요. 어제 김건희특검 검사들이 검찰청 폐지에 반발해서 원대복귀를 요청했습니다. 이걸 두고 정청래 대표가 자중자애하기를 바란다 이렇게 얘기했던데요. 이거 어떤 의미입니까?▶한민수 : 저는 그 검찰이 그분들이 물론 모르겠습니다. 진짜 진심이 어떤 건지는 뭐 제가 직접 접하지는 않았습니다마는 언론보도나 아니면 저희들 법사위원회라 할지 이런 특위위원들을 통해 접한 거 보면 본인들은 행정부 공무원입니다. 말 그대로 검찰청이 지금까지 마치 국민 위에 군림해 오듯이 해왔습니다마는 본인들의 정확한 신분은 외청의 공무원일 뿐입니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 우리 김 앵커도 아시겠지만 대한민국의 어느 공무원이 새 정부가 정부조직법에 따라서 새로운 국정목표에 따라서 정부를 운영하겠다고 하는데 자기들에게 불이익이 생길 것을 우려해서, 아니면 어찌 보면 그동안 자기들의 업보 아니겠습니까? 자업자득 아니겠습니까. 그런 상황에서도 반발을 한다 이거는요. 저는 이번에 특검 검사들의 어떤 그런 내용들이 사실이라면 도저히 묵과할 수 없다고 봅니다. 검찰개혁은 정부조직법이 당장 내일 시행되는 것도 아닙니다. 1년 뒤에 저희들이 다른 입법도 다 해서 차질 없이 정말 국가 수사 총량에는 차질 없이 만들어놓은 다음에 시행하겠다는 겁니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 마치 이걸 검찰의 수사권과 기소권을 무기로 특검을 하고 있는데요. 다른 특검도 다 중요합니다마는 이 내란특검과 김건희특검은 역사적, 시대적 소명이 있는 겁니다. 우리 국민들이 내란을 척결해라, 김건희와 윤석열의 부정부패를 이번에 확실하게 뿌리를 뽑아라 해서 출범한 게 특검입니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 그 검사들이 마치 자기 밥그릇 뺏기기 싫다 이런 식으로 투정 부리듯이 반발하고 이런 건 자중자애하는 게 맞고요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 지금이라도 이런 모습들이 국민들께 어떻게 비춰질지요. 본인들은 공무원일 뿐이다, 자기들이 법 위에 있는 사람들이 아니다 자각하기 바랍니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 이거 질문드릴게요. 어제 아마도 의원님이 강북 지역구에서 인사를 다니실 것 같은 시간 즈음에 영등포경찰서에서 이진숙 전 방통위원장이 면직되고 그다음 날이었지요. 바로 체포영장 집행이 됐거든요. 강남구 집에서 이제 수갑 채워서 영등포경찰서로 압송이 됐는데요.▶한민수 : 네.▷김태현 : 여기에 대해서 이준숙 전 방통위원장과 국민의힘 측에서는 강하게 반발합니다. 굳이 이렇게까지 해야 돼? 공안정부의 공포정치야 뭐 이런 얘기도 나오고요. 국민의힘 측에서 누구로부터 오더를 받았느냐 이런 반응도 나옵니다. 이 상황을 어떻게 보세요?▶한민수 : 저는 국민의힘이나 이진숙 전 방통위원장이나 예상됐던 반응입니다. 저분들은 모든 걸 정치로 치환시켜서 정치적 프레임을 걸어서 자신들의 이득을 위해서 하는 건데요. 경찰이 밝힌 거 안 보셨습니까? 대한민국의 어떤 국민이 여섯 번이나 소환을 하는데 불응합니까. 그거 불응할 수 있는 사람이 누가 있습니까? 제가 그럴 수 있겠습니까? 모든 국민은 법 앞에 평등합니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 이분이 그냥 어떤 혐의도 없는 이런 사람이 아니잖아요. 지금 국가공무원법과 공직선거법에 따라서 위반혐의가 있고, 또 법인카드라 할지 유용혐의에 대해서는 경찰이 수사를 해서 검찰에 송치까지 하지 않았습니까. 그러면 거기에 대해서 출석요구가 오면 제대로 수사를 받고, 본인이 죄를 짓지 않았다면 소명을 하면 됩니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 모든 것을 이분은 정치적으로 만들어서 자기 목적을 이루기 위해서 사용하는 겁니다. 뭐겠습니까. 다음 지방선거가 됐든 뭐가 됐든 정치적인 걸 노리는 거지요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 저는 이진숙 씨가 빨리 본인 신분을 좀 자각했으면 좋겠어요. 제가 말씀드린 것처럼 이분은 각종 혐의를 받고 있는 그냥 수사대상자일 뿐입니다. 이재명 정부의 정부조직법이 방송미디어통신위원회 설치하는 게 어떻게 이진숙 하나를 내보내려고 만들겠습니까. 과대망상증 환자 같아요. 그래서 지금이라도 수사에 적극 협조하고요. 본인이 지은 죄가 없으면 풀려날 것이고, 죄를 지었으면 구속영장이 발부돼서 거기에 따라서 재판을 받고 처벌을 받으면 되지 않겠습니까. 자꾸 이상한 말로 우리 국민들 현혹시키지 말았으면 좋겠다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 국민의힘도 이제 윤석열 씨 배출해서 지금 저 모양 된 거 아닙니까. 그러면 반성하고 국민들께 사과해야지요. 뭐만 있으면 그냥 그걸 가지고 왜곡하고 이렇게 부풀려서 정치적 이득을 얻으려고 하는 건 결코 바람직하지 않다 이런 말씀을 드리겠습니다.▷김태현 : 그래서 의원님, 그러니까 결국 여권에서 보기에는 이진숙 전 위원장이 예전에 국무회의 때 발언들도 그렇고, 국회에 나와서 하는 행동들이 어떤 정치적인 의도와 목적이 있다. 예를 들면 내년 지방선거라든지. 그렇게 보시는 건데요.▶한민수 : 그렇지요.▷김태현 : 이게 지금 이렇게 만약에 체포돼서 어제 막 저항하잖아요.▶한민수 : 그러니까요.▷김태현 : 이러면 이진숙 전 위원장 정치적인 체급만 더 키워주는 거 아니에요?▶한민수 : 그거를 정치적으로, 정치공학적으로 본다면 그걸 의도하는 대로 이진숙 씨처럼 경찰에 여섯 번 출석요구받고 조사 안 받은 사람이 압송돼서 경찰서 앞에 가서 기자들 앞에서 대통령 이름을 그냥 막말로 부르듯이 부르고, 대통령이 시켰느냐. 대통령이 시켰느냐도 아니에요. 이재명이 시켰느냐, 정청래가 시켰느냐. 이게 말이 되는 소리입니까? [SBS 김태현의 정치쇼]