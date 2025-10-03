뉴스

추석연휴 첫날 귀성길 정체…서울→부산 6시간30분

전연남 기자
작성 2025.10.03 08:23 조회수
▲  2일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에서 차량이 정체를 빚고 있다.

추석 연휴 첫날인 오늘(3일) 오전 귀성 차량으로 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있습니다.

한국도로공사에 따르면 오늘 오전 8시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 30분, 울산 6시간 10분, 목포 5시간 20분, 대구 4시간 03분, 광주 5시간 40분, 강릉 3시간 30분, 대전 3시간 20분입니다.

반대로 각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 20분, 목포 3시간 51분, 대구 3시간 20분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 36분입니다.

공사는 귀성 방향의 경우 오늘 오전 11∼12시 사이 정체가 가장 극심했다가 저녁 7∼8시 사이 해소될 것으로 내다봤습니다.

오늘 전국에서 차량 524만대가 이동할 것으로 예상됩니다.

수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 43만대가 이동할 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
