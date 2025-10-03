뉴스

오픈AI 기업가치 700조원…'세계 최대 스타트업'

정준호 기자
2025.10.03
챗GPT 개발사 오픈AI의 기업가치가 5천억 달러(약 700조원)의 평가를 받으며 세계에서 가장 가치 있는 스타트업에 등극했습니다.

오픈AI는 최근 직원들이 보유한 지분을 매각할 수 있도록 하는 거래를 마무리했다고 블룸버그 통신이 2일(현지시간) 보도했습니다.

전현직 직원들이 매각한 지분 규모는 약 66억 달러로, 투자사 스라이브 캐피털과 일본 소프트뱅크 그룹, 아부다비 기반 MGX, 티로 프라이스 등이 매입했습니다.

이번 지분 매각 과정에서 평가받은 기업가치는 5천억 달러로, 이는 올해 초 소프트뱅크가 주도한 투자 라운드 당시의 3천억 달러를 단기간에 크게 뛰어넘었습니다.

블룸버그 통신은 오픈AI가 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X(4천억 달러)를 넘어 세계에서 가장 가치 있는 스타트업이 됐다고 전했습니다.

오픈AI는 현재 엔비디아 등과 함께 수조 달러를 투입해 전 세계적으로 데이터 센터를 구축하고 AI 서비스를 개발하는 흐름을 주도하고 있습니다.

오픈AI는 아직 흑자를 내고 있지는 못했지만, 미국 소프트웨어 및 클라우드 서비스 업체 오라클 등과 대형 계약을 체결하며 AI 인프라 붐을 이끌고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
