[뉴욕증시] 3대 지수 최고치…AI·반도체 관련주 견인

미 연방정부 셧다운 이틀째 3대 지수는 일제히 사상 최고치를 기록했습니다.



나스닥은 강보합세를 보였고 S&P 500은 6,700선을 웃돌았습니다.



섹터별로는 에너지가 1% 가까이 하락한 반면 기술주와 소재는 상승했습니다.



반도체 업종이 강세장을 이끌었습니다.



오픈 AI의 기업 가치가 5,000억 달러에 달한다는 소식으로 AI 관련주에 일제히 훈풍이 불었는데요.



미 정부의 셧다운에도 시장이 크게 동요하지 않는 가운데, 트럼프 대통령은 수천 명의 연방 직원을 해고하고 민주당에 대한 수십억 달러 규모의 연방 지원금을 취소하겠다고 위협하고 있습니다.



한편, 국제 유가는 주요 산유국들의 공급 과잉과 경기 둔화에 따른 소비 감소로 4개월 만에 최저치를 기록했는데요.



서부 텍사스원유 WTI의 가격이 배럴당 61달러 아래로 내려앉았습니다.



종목별로는 Open AI 관련 소식이 호재로 작용하며 엔비디아가 사상 최고치를 경신한 반면, 테슬라는 3분기 전기차 인도량이 전년 동기 대비 7% 증가했지만 차익 실현 매물이 쏟아지면서 5% 하락 마감했습니다.



셧다운 여파로 신규 실업수당 청구 건수와 비농업 고용지표 발표가 지연됐는데요.



셧다운 여파가 제한적일 것이라는 낙관론이 언제까지 이어질 수 있을지 지켜봐야겠습니다.