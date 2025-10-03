AI 호재에 코스피 3,500 돌파…장중 '9만전자·40만닉스'

<앵커>



코스피가 사상 처음으로 3,500선을 뚫었습니다. 삼성전자와 SK 하이닉스 주가가 크게 치솟았는데, 오픈AI의 스타게이트 프로젝트에 참여하겠다고 한 것이 호재로 작용했습니다.



노동규 기자의 보도입니다.



<기자>



코스피는 단숨에 3,500을 넘어서는 급등세로 출발했습니다.



개장 후 약 1시간 만에 1조 원가량을 순매수한 외국인 투자자들이 지수를 강하게 밀어 올리며 3,560선마저 돌파했습니다.



코스피는 결국 93.38포인트, 2.7% 상승한 3,549.21로 정규 거래를 마쳤습니다.



코스피가 3,500선을 넘은 것은 지난달 15일 처음으로 장중 3,400선을 돌파한 지 약 보름만입니다.



외국인 투자자는 약 3조 1천억 원 이상 순매수했는데, 하루 기준 역대 최대 규모입니다.



새벽 뉴욕 증시가 악화한 고용 지표를 기준금리 인하 확률을 높이는 재료로 소화하며 강세로 마감한 데다, 삼성과 SK그룹이 오픈AI의 초대형 AI 인프라 프로젝트, '스타게이트' 참여를 공식화한 게 강력한 호재로 작용했습니다.



장중 삼성전자는 4년 9개월 만에 9만 원 선을 넘었고, SK하이닉스는 사상 처음으로 40만 원대까지 올랐습니다.



[박기훈/한국투자증권 수석연구원 : (오픈AI 협업에) 삼성중공업이라든지 SK텔레콤도 포함될 거라고 했거든요? 한국이 데이터센터 건설이나 패키징과 같은 (반도체 공급망) 다양한 부분에 동참할 수 있게 됐다는 게 긍정적으로 받아들여졌습니다.]



추석 연휴로 인한 장기 휴장 리스크를 무시한 채 증시가 달아오른 양상인데, 단기 급등에 따른 조정 가능성도 거론됩니다.



[이경민/대신증권 연구원 : 매년 코스피는 10월에 되게 약했어요, 전반적으로. 이제 또 3분기 실적 시즌이 바로 도래하거든요. 그 결과에 따라 시장이 좀 등락이 있지 않을까 하는 예상을 하고 있습니다.]



이재명 대통령은 사상 최초로 3,500선을 돌파한 코스피의 추세 자체는 쉽게 바뀌지 않을 것 같다며, 경제 회복의 온기가 국민 삶 구석구석에 잘 스며들게 힘써야겠다고 강조했습니다.



