뉴스

이진숙 첫 경찰 조사 종료…"3일 체포적부심 청구"

전연남 기자
작성 2025.10.03 00:10 수정 2025.10.03 00:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경찰이 이진숙 전 방송통신위원장을 선거법 위반 혐의로 전격 체포했습니다. 그동안 6번이나 출석을 요구했지만 응하지 않아 체포영장을 발부받아 집행한 것이라고 경찰은 설명했습니다.

전연남 기자의 보도입니다.

<기자>

면직 하루만인 오늘(3일) 오후 4시쯤 서울 강남 자택 인근에서 경찰에 체포된 이진숙 전 방송통신위원장.

짙은 남색 천으로 가려진 수갑을 찬 채 경찰서로 압송됐습니다.

[이진숙/전 방송통신위원장 : 방송통신위원회라는 기관 하나 없애는 것도 모자라서 이제 저 이진숙한테 이렇게 수갑을 채우는 겁니까?]

체포영장에 적시된 혐의는 공직선거법과 국가공무원법 위반.

지난해 8월 이 전 위원장이 탄핵소추안 가결로 직무가 정지된 뒤 유튜브에 출연해 민주당 등을 비난한 발언이 공무원의 정치 중립 의무를 어겼다는 것입니다.

[이진숙/전 방송통신위원장 (지난해 9월, 따따부따 M 라이브) : 민주당이나 좌파 집단은 우리가 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단이다. 그리고 우리가 상상하지 못하는 것도 하는 집단이다.]

경찰은 이 전 위원장이 이런 발언 등을 통해 이재명 대통령의 당선을 반대하는 사전선거운동을 했다고 의심하고 있습니다.

이 전 위원장 측이 불출석 사유서 제출에도 체포했다며 불법 구금을 주장하자, 경찰은 이 전 위원장에게 6번에 걸쳐 출석 요구서를 발송했으나 이에 불응해 법원으로부터 체포영장을 발부받은 것이라고 설명했습니다.

그러자 이 전 위원장 측은 1차~3차 소환은 출석 일정에 대한 조율이 없는 일방적인 소환 통보였으며, 4차~6차 소환은 이미 출석 일정이 정해진 상태에서 허위 소환한 것이라고 주장했습니다.

또, 체포의 적법성을 가리기 위해 내일 오전 법원에 체포적부심사를 청구할 것이라고 설명했습니다.

[임무영/이진숙 전 방송통신위원장 법률대리인 : 경찰에서 주장하는 6회 출석 요구 및 출석 불응은 전혀 사실이 아니고, 이진숙 전 위원장을 일방적으로 몰아붙인 것입니다.]

오늘 이 전 위원장이 야간 조사를 거부해 밤 9시까지 3시간가량 조사를 마친 경찰은 내일 오전 조사를 재개해 구속 영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.

(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지